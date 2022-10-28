Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит на срочном саммите Организации договора о коллективной безопасности в пятницу, 28 октября 2022 года.

Выступление Путина 28 октября 2022

Выступление Путина на срочном саммите ОДКБ 28 октября 2022 года анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подтвердил, что российский лидер примет участие в мероприятии.

О чем будет срочный саммит ОДКБ 28 октября 2022

Срочный саммит ОДКБ касается помощи Армении на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе. Стороны обсудят принятые меры, а также возможность принятия каких-либо дополнительных действий для стабилизации ситуации.

В выступлении Путина на срочном саммите ОДКБ будет озвучена позиция Москвы по этому вопросу.

Саммит ОДКБ по Армении 28 октября 2022 года станет не только своего рода подведением промежуточных итогов работы миссии Организации на границе двух стран, но и обсуждением дальнейших решений по урегулировании ситуации.

Ереван, в частности, запросил группу наблюдателей от лица ОДКБ на границу с Азербайджаном во избежание новых инцидентов.

Обострение на границе Армении и Азербайджана

В конце сентября 2022 года в Нагорном Карабахе вновь обострился конфликт между Армений и Азербайджаном. Новое столкновение привело к жертвам как среди военных, так и мирного населения.

Версии произошедшего Баку и Еревана расходятся. Так, Азербайджан настаивает, что именно Армения начала перестрелку на границе государств, в то время как Ереван обвиняет азербайджанских военных в атаке с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось состоявшиеся в Москве трехсторонние переговоры, в ходе которых была достигнута договоренность о прекращении огня.