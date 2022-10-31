Российские ученые разработали уникальный комплекс для поднятия иммунитета и защитных сил организма

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В сезон простуд вопрос о поднятии иммунитета особенно актуален. Болеть не хочется никому. Многие россияне всерьез задумываются – что можно сделать, чтобы сберечь себя и близких. Кто-то надеется на фармакологию, кто-то предпочитает натуральные природные средства, которые использовали еще наши предки.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СОСТАВ: ПОЛИСАХАРИДЫ ГРИБОВ, ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА – И НЕ ТОЛЬКО

Российские ученые сумели совместить два этих важнейших направления: современные достижения в области фармакологии и рецепты, проверенные веками. Специалисты разработали натуральный иммуномодулятор нового поколения.

Называется новое средство «Глюкаферон». Средство применяется в качестве натурального общеукрепляющего полифункционального средства.

В состав входят экстракты гриба вешенки и гриба рейши, содержащие полисахариды бета-Д-глюканы, рутин, янтарная кислота и бромелайн. Последний ингредиент – это вещество, которое помогает расщеплять белки, добывается, как правило, из ананаса.

Почему именно такой состав?

Не секрет, что на протяжении всей истории человечества главными эффективными лекарственными средствами были и остаются различные травы, ягоды и грибы. И прототипами многих современных препаратов являются как раз натуральные продукты – естественного происхождения.

Последние годы в научной литературе появляется много статей об исследовании фармакологических свойств грибов. «Грибное» направление признано одним из перспективных в биотехнологии. Дело в том, что полисахариды, такие как бета-Д-глюканы, содержащиеся в некоторых представителях этого царства, могут активно влиять на иммунную систему человека, при этом обладают меньшей токсичностью, чем искусственные, синтезированные вещества.

β-глюкан, известный иммуномодулятор, активно изучаемый в последние годы в разных странах, положительно влияет на функционирование иммунокомпетентных клеток. β-глюканы усиливают фагоцитоз, хемотаксис и адгезивные свойства нейтрофилов, повышают функциональную активность естественных киллеров, макрофагов, дендритных клеток, стимулируют кроветворение и образование медиаторов иммунной системы – цитокинов и интерферонов, ответственных за развитие воспалительной реакции, иммунного ответа, противовирусной защиты организма. Кроме того, β-глюканы снижают аллергическую настроенность организма и обладают пребиотическим действием, то есть являются пищей для полезной микрофлоры кишечника и активируют ее рост и жизнедеятельность.

КАК ОН РАБОТАЕТ

Входящие в состав «Глюкаферона» натуральные вещества обеспечивают комплексную активацию иммунной системы.

Во-первых, они активируют иммунный ответ клеток.

Во-вторых, включают механизм «тренированного иммунитета» или «память врожденного иммунитета». То есть при непосредственном контакте с вирусами или бактериями организм уже подготовлен к «бою» и реагирует вдвойне активнее, большим количеством специальных клеток.

В-третьих, составляющие «Глюкаферона» благотворно влияют на кишечник, который, как известно, – главное хранилище нашего иммунитета. В нем восстанавливается целостность «микробного сообщества», что также активирует иммунную защиту организма. Это нужно, чтобы организм как можно раньше обнаружил инфекцию и мог успешно контролировать ее уничтожение.

И, что немаловажно, входящие в состав «Глюкаферона» вещества отличаются очень низкой токсичностью.

УЖЕ В АПТЕКАХ

Вот как объясняют уникальность действия «Глюкаферона» сами разработчики: в составе использована оптимально подобранная дозировка бромелайна, которая способствует высвобождению полисахаридов бета-Д-глюканов из частиц экстракта грибов и ускоряет их взаимодействие с рецепторами клеток, отвечающих за врожденный иммунитет. Это действие усилено комплексом «янтарная кислота + рутин», обладающим выраженной антиоксидантной и детоксикационной активностью.

Все компоненты запатентованного комплекса «Глюкаферон» подобраны с учетом их биологической совместимости и действуют синергично.

Ну и еще одна хорошая новость: «Глюкаферон» уже есть в аптеках, а цены на него вполне адекватные.

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