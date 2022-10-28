Есть ли в России спрос на «зеленое» строительство?

В сентябре 2022 года в России утвердили «зеленый» стандарт для многоквартирного жилья, который начнет действовать уже с 1 ноября этого года. Здания, признанные «зелеными» по критериям этого стандарта, получат соответствующий сертификат. Как россияне относятся к инициативе, хотят ли жить в домах с экосертификатом и какие из характеристик «зеленого» строительства считают наиболее привлекательными, выяснили специалисты ROCKWOOL Россия в ходе исследования*.

Согласно опросу, сегодня 27% россиян попросту не знают, что такое «зеленое» строительство. Еще 21% опрошенных рассказали, что слышали о таких технологиях, но не учитывали их при покупке жилья, а 16% не знали, что существует экологическая сертификация зданий. Кроме того, 8% респондентов знакомы с самой идеей, но никогда не встречали «зеленые» дома в России. И лишь 3% обращают внимание на наличие экосертификата при покупке недвижимости.

Между тем, в 2022 году переходным критериям «зеленого» ГОСТа соответствуют уже 15% от всех новостроек страны – 4 786 объектов. По прогнозу аналитиков, до 2030 года доля экологичных домов увеличится в два раза и составит до 30% от всех новостроек страны.

О каких критериях идет речь? Под «зеленым» строительством подразумевается технология возведения и эксплуатации зданий с минимальным воздействием на окружающую среду. В идеале строительство таких домов предполагает минимум вредных выбросов и отходов, а их эксплуатация – низкое ресурсопотребление, кроме того они должны обеспечивать высокий уровень комфорта для проживающих. Именно на этих принципах строятся международные стандарты сертификации «зелёных» домов LEED, BREEAM, DGNB, а также российский GREEN ZOOM. В рамках каждого стандарта применяется своя система оценки, обычно она включает применение экологически чистых материалов при строительстве, снижение объемов потребления зданиями энергии и воды, утилизацию бытовых отходов, очистку сточных вод, высокое качество воздуха, использование возобновляемых источников энергии и другие критерии.

Российский «зеленый» стандарт разрабатывался с учетом лучших международных практик, однако, как отмечают эксперты отрасли, пока он значительно мягче мировых, а кроме того – пока не обязателен к исполнению. То есть, застройщик сам принимает решение, проходить «зеленую» сертификацию или нет. ГОСТ Р 70346-2022 для многоквартирного жилья включает в себя десять категорий, которые позволяют оценить здание с точки зрения архитектуры, планировки участка, организации и управления строительством, комфорта и качества внутренней среды, энергоэффективности и атмосферы, рационального водопользования, материалов и ресурсоэффективности, отходов производства и потребления, экологической безопасности территории и безопасности эксплуатации здания, а также инноваций в сфере устойчивого развития.

Сами россияне среди всех характеристик экодомов на первое место ставят заботу о жителях и инфраструктуру – 32% респондентов назвали этот критерий ключевым. На втором месте – качество воды (22%), на третьем – экологичность окружающей территории (17%). Для 13% опрошенных важно использование экологичных строительных материалов, для 11% – акустический комфорт и отсутствие лишнего шума. И только 8% обратили внимание на энергоэффективность и возможность экономии ресурсов.

«Зеленые» технологии получили широкое распространение в западных странах еще в 1990-х годах — сказалась высокая стоимость энергоносителей. В России же об этом серьезно заговорили только десять лет назад – на фоне грандиозной олимпийской стройки в Сочи. Таким образом, в нашей стране экостроительство находится лишь на начальном этапе развития.

«В России сертифицированных по «зеленым» стандартам домов пока очень немного. Но у потребителей есть устойчивый интерес к экологичным строительным проектам, который сохраняется даже на фоне событий этого года. Почему? Во-первых, сказывается рост цен на отопление, газ, электричество. Жители частных домов уже давно оценили выгоду от энергоэффективных решений, в том числе, от утепления. Этот тренд распространяется и на многоквартирные здания: как показал наш опрос, 28% россиян хотели бы жить в доме, который сертифицирован по «зеленому» стандарту. Во-вторых, меняется сам подход к жилью: все важнее становятся общий комфорт, здоровый микроклимат и качество постройки – все то, что характеризуют экологичные дома. Приобретая «зеленую» недвижимость, человек делает инвестицию с точки зрения и экономии, и уровня жизни», – рассказывает Максим Тарасов, директор по продажам ROCKWOOL Россия.

Впрочем, несмотря на все преимущества проживания в экологичных домах, далеко не каждый сегодня готов сделать выбор в их пользу. К сожалению, конструкция «зеленого» дома более затратна, что может сказываться на стоимости – а этот критерий остается основным для большинства жителей страны. Не случайно в рамках опроса 42% признались, что на фоне февральских и сентябрьских событий их отношение к «зеленым» домам изменилось – это стало слишком дорого. 3% прямо заявили, что готовы пожертвовать экологичностью ради цены, 4% просто стали обращать меньше внимания на экоматериалы. В то же время, для 9%, наоборот, ценность использования экологичных строительных материалов выросла, а 3% стали больше интересоваться вопросами энергоэффективности.

В целом, выбирая между «зеленым» домом и обычным, 22% россиян решились бы на покупку экожилья только при более низкой стоимости квартиры, 15% – при видимой экономии на ЖКУ, 7% – при выраженной разнице в комфорте, 6% – при наличии налоговых льгот, 5% – при возможности оформить льготную ипотеку. При этом для 27% опрошенных ни один из перечисленных факторов не станет поводом купить квартиру в экодоме, но еще столько же придерживаются обратной позиции и рассматривают только «зеленые» дома несмотря ни на что. Важно, что многие из покупателей недвижимости, обращая внимание на цену жилья, не всегда учитывают инвестиционную ценность «зеленых» домов и квартир. Так, вложения в энергоэффективные решения в частных домах по расчётам окупаются за 10 лет. Выгодны и вложения в энергоэффективность многоквартирных домов. Например, в одном из проектов ROCKWOOL Россия утепление труб ГВС на чердаке многоквартирного дома в Ленинградской области окупилось в течение полутора лет.

«При проектировании таких зданий застройщики будут уделять особое внимание снижению потребления тепла и электроэнергии. В условиях российского климата это означает тщательную комплексную работу над оснащением здания энергоэффективными стеклопакетами, отопительным оборудованием, автоматизированными системами учета потребления ресурсов, а также теплоизоляцией кровли и фасадов: важно применять энергоэффективные и эстетические материалы. Например, теплопроводность изоляционных плит ROCKWOOL – всего 0,036–0,038 Вт/м*К. Такая плита толщиной 5 см по сохранению тепла сопоставима с кирпичной кладкой толщиной 96 см. Правильная теплоизоляция совместно с инженерным оборудованием сокращает теплопотери и обеспечивает 50-90% потенциала энергосбережения, а также комфортный микроклимат даже в домах с панорамным остеклением», – рассказывает Наталья Пахомова, специалист по технической поддержке и обучению компании ROCKWOOL Россия.

Утверждение «зеленого» стандарта в России назрело давно. Дома, в которых используются энергоэффективные решения, сегодня встречаются все чаще, многие компании начинают производить стройматериалы в соответствии с принципами устойчивого развития. Такой подход важен не только для экологии, но и для повышения общего качества жизни. По мнению экспертов ROCKWOOL, следующим шагом должна стать популяризация идеи «зеленого» строительства среди россиян, в том числе, появление различных льгот при покупке такого жилья.