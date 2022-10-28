Бастрыкину рассказали, как националисты убивали в Мариуполе за коробок спичек

Председатель СК России провел оперативное совещание следователей в Луганске. Фото: Следственный комитет РФ

Чтобы не отвлекать докладами подчиненных от серьезной работы председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин сам прибыл в Луганск, чтобы провести оперативное совещание штаба по расследованию многочисленных преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

Главе ведомства доложили актуальные сведения о зверствах киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих.

Как стало известно из докладов, сейчас на завершающей стадии находится расследование двух уголовных дел в отношении военнослужащих полка «Азов» (организация, запрещенная на территории Российской Федерации) Национальной гвардии Украины.

Среди обвиняемых – военнослужащий данного подразделения Антон Кузнецов, который в апреле 2022 года совершил убийство мирного жителя по причине обнаружения у него коробка спичек российского производства и в связи с его ответом о российской принадлежности города Мариуполя.

Увы, но подобный случай не единственный.

«В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения «Азов», осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита. Штабом обороны под командованием Павлюка было предписано уничтожать всех лиц, перемещавшихся по территории Мариуполя, в том числе женщин и детей, не представляющих угрозы для украинских военнослужащих. В настоящее время в отношении Павлюка вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, принимаются меры к его розыску и аресту», - сообщила участники совещания Бастрыкину.

Следователи СК России во взаимодействии с ФСБ России установили также начальника штаба артиллерии националистического полка «Азов» Лукащука и командир артиллерийской батареи 55-ой бригады ВСУ Юнака, которые непосредственно координировали действия артиллерийских расчетов и лично руководили обстрелами позиций союзных войск, а также жилых кварталов города и эвакуирующихся мирных жителей.

«В настоящее время они доставлены в Ростовскую область, где с их участием проводятся следственные действия и оперативные мероприятия», - отметили в разговоре участники встречи.

Отметим, что на сегодняшний день следователями СК России завершено расследование 116 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, из них 104 уголовных дела направлены в Генеральные прокуратуры ДНР и ЛНР.

Не мало в поле зрение следователей попало граждан Украины, которые корректировали минометчиков и артиллеристов ВСУ. В производстве СК России находится уголовное дело в отношении гражданок Украины Натальи Джус и Анастасии Баевой, передававших военнослужащим ВСУ посредством Интернета координаты о дислокации Вооруженных сил России и Луганской Народной Республики, а также гражданских объектов в поселке городского типа Новоайдар.

По вине этих украинок неизбирательные ракетные удары ВСУ унесли немало человеческих жизней.

Бастрыкину доложили, что к настоящему моменту завершены осмотры свыше 500 социальных объектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора. Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 миллиардов рублей. Работа по установлению размера причиненного ущерба продолжается.

«Отдельно Председатель Следственного комитета России остановился на вопросах участия наемников на стороне Украины, а также обучения украинских националистов методике ведения военных действий за рубежом. Главе ведомства доложено о проведенной на данном направлении работе. Отмечено, что допрошенные украинские военнопленные предоставляют данные об участии в составе ВФУ иностранных наемников из Польши, Великобритании и США», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В завершении встречи коллеги обсудили штатное формирование следственных подразделений ведомства на территориях новых регионов.

КСТАТИ

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, врид заместителя Председателя СК России – руководителя Главного военного следственного управления Константин Евгеньевич Корпусов, руководитель Главного управления криминалистики СК России Анатолий Иванович Сазонов, заместитель директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета Михаил Анатольевич Игнашкин, руководитель управления воспитательной работы Герой России Сергей Васильевич Петров, руководство, сотрудники подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.