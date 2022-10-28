Байдену грозит импичмент после выборов в конгресс США: что изменится для России

Еще одно преимущество республиканцев в том, что многие американцы недовольны деятельностью Байдена Фото: REUTERS

В США 8 ноября пройдут выборы в Конгресс - событие, которое многими в мире ожидается с нетерпением, а многими с тревогой. После них расклад сил в Америке (а значит, и во всем мире) может кардинально изменится. Сейчас демократы контролируют обе палаты американского парламента и в лице президента Байдена Белый дом. Поэтому все решения главы государства - в том числе по неограниченной помощи режиму Зеленского - не встречают никакого сопротивления. Но если законодательная власть перейдет в руки республиканцев, все изменится. С возможными сценариями развития событий KP.RU помог разобраться Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта.

- Предсказывать итоги выборов в Соединенных Штатах в последнее годы дело очень неблагодарное, - говорит Рогулев. - Разрыв между партиями и кандидатами небольшой, а экономическая, социальная, да и внешнеполитическая ситуация очень быстро меняется. В сенате переизбирается треть - 35 сенаторов из 100. Демократам, чтобы удержать нынешнее минимальное преимущество в этой палате (сейчас 50 на 50, плюс голос председательствующей там вице-президента Камалы Харрис), достаточно отстоять 13 мест.

Палата представителей переизбирается вся - 435 человек. Сейчас в американской прессе - настоящая информвойна, даже сообщают о появлении фальшивых изданий и газет. В этих условиях предсказывать очень сложно.

- А о чем говорит история?

- В ходе первых промежуточных выборов, как правило, удачи больше на стороне партии, находящейся в оппозиции. К этому времени «медовый месяц» избранного президента с электоратом заканчивается, начинается его критика.

Кроме того, еще одно преимущество республиканцев в том, что многие американцы недовольны деятельностью Байдена, поэтому шансы у них, минимум, - получить большинство в палате представителей, и, может быть, несколько дополнительных голосов в сенате. Но никаких катастрофических разрывов не будет. Если республиканцы и победят, то с небольшим перевесом.

- Как итоги выборов могут сказаться на курсе США по Украине?

- Если республиканцы получат большинство в палате представителей, то у них будет определенное преимущество. У них в этом случае будет больше возможности влиять на бюджетные или военные траты администрации Байдена, расходы на помощь другим странам. Но до сих пор эта политика была двухпартийная, так что оснований, что она резко изменится нет.

Но если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться, будет развиваться предсказываемая на следующий год рецессия, вот тут республиканцы могут решить, что своя рубашка ближе к телу. И тогда они смогут попытаться ограничить эти расходы, чтобы больнее ударить по Байдену. Не из-за Украины, а исключительно из-за внутриполитических проблем.

- А заявления Трампа, что при нем военного конфликта на Украине не случилось бы, это просто политический трюк?

- К Украине у Трампа отношение как у большинства американцев - до лампочки им она. Более того, у Трампа об Украине и лично о Зеленском только негативные воспоминания. Но он - типичный популист, соврет - недорого возьмет. Все эти его заявления - пустышка полная. Он считал, что во внешнеполитических отношениях не нужны никакие длительные переговоры, пришел, по рукам ударил и все - проблемы нет. Трамп и с Путиным встречался, по рукам ударял, а после этого ввел кучу санкций в отношении России. Так что никакого доверия к нему не может быть. Вывод один: ни при каких раскладах надеяться на то, что позиция США в отношении России существенно изменится, не надо.

Три главных последствия голосования в Штатах

1. Ради победы на выборах администрации Байдена нужно подтверждение правильности своих действий на Украине. Для этого Зеленского всячески подталкивают к попыткам хоть какой-то военной «перемоги» над Россией. Одновременно, чтобы выставить Москву в качестве «мирового злодея», затевается провокация с украинской «грязной» бомбой.

2. В зависимости от итогов промежуточных выборов Джо Байден и Дональд Трамп примут, как ожидается, окончательное решение о своем участии в президентских выборах 2024 года.

3. Если республиканцы сумеют добиться большинства в обеих палатах конгресса, то они наверняка попробуют инициировать импичмент президенту Байдену. Также не вызывает сомнений, что в этом случае они начнут расследование сомнительных дел его сына Хантера, которого подозревают в коррупционных связях на Украине и с китайскими компаниями.