В Великобритании смертельный птичий вирус превратил голубей в зомби

Зоозащитники Британии бьют тревогу. Фото: Shutterstock

Зоозащитники Британии бьют тревогу. В стране - вспышка парамиксовируса, который превратил голубей в настоящий зомби. Они ходят кругами, их шеи сильно искривлены. К таким птицам страшно приближаться не только детям, но и взрослым.

«За последние несколько недель в приюте для животных JSPCA увеличилось количество голубей, приземлившихся на землю, у многих из которых проявляются неврологические признаки, такие как искривленная шея, головокружение или невозможность стоять», — говорится в сообщении службы спасения животных.

Как утверждают специалисты, вирус смертельный и страдают им не только голуби, но домашний птицы. Поэтому зоозащитники призвали уделить своим питомцам сейчас максимум внимания. И если заметили, что птица начала худеть, у нее пропал аппетит, появился тремор и фекалии стали зеленого цвета – срочно к ветеринару.

«Иногда у них также будут травмы, вызванные неспособностью балансировать или хорошо летать. Выживших птиц гуманно усыпляем, чтобы они не заразили других, — говорится в сообщении JSPCA.

По прогнозам специалистов погода на Британских островах располагает к дальнейшему распространению вируса. Людям он, к счастью, не передаётся.