Рассекречен доклад Берии: Англия и США планировали развязать войну с СССР за Украину

Рассекречен доклад Берии

Удивительно, как повторяется история на новом своем витке. Это становится очевидно из рассекреченного документа с показаниями украинских националистов.

Ноябрь 1944 года. Война еще не окончена, но ее исход уже ясен всем. Народный комиссар внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия получает важнейшее сообщение от главы НКВД Украинской ССР Василия Рясного.

В документе под грифом «Совершенно Секретно» от 20.11.44 сообщалось о попытках Организации украинских националистов (ОУН*) прекратить в рядах националистических слоев, в том числе, участников Украинской повстанческой армии (УПА*) панику от близкого проигрыша фашистской Германии. И вселить надежду: заграница нам все равно поможет. Но теперь не Гитлер, а Англия с Америкой.

Чем поможет? Созданием в Карпатах (где и промышляли украинские националисты) буфера между Западом и СССР.

Что это означало? Военное столкновение между союзниками по антигитлеровской коалиции, еще не добившими Третий Рейх.

Украинские националисты планировали, что после победы над Германией союзники начнут воевать с СССР

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ХОЗЯЕВ С ЗАПАДА

Надо ясно понимать: лидеры бандеровского подполья на свои силы и поддержку населения Украины всерьез и не рассчитывали. Никогда.

Всегда им нужна была внешняя помощь. Протекторат. Им было мало поставок с Запада денег с оружием. Нужна была открытая война иностранных держав против Москвы. Только тогда они могли рассчитывать урвать для себя кусок власти и территории.

НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО НЕМЦЫ ПОМОГУТ

Сначала надеялись на Гитлера. На территории Польши работали школы, курируемые абвером, где готовились бандеровские боевики. Из украинских националистов немцы создали дивизию «Галичина» (14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция»). В 1943-м и 1944-м годах украинские каратели в эсэсовской форме топили в крови сопротивление Третьему Рейху на западе Украины и на востоке Польши. Но ситуация на фронтах менялась — менялось и отношение бандеровцев к «хозяевам».

В сообщения от Рясного Берии приводятся слова из допроса инструктора боевой подготовки окружного провода ОУН по Львовской области Петра Дьячишина:

«Раньше у нас (националистов. — Ред.) имелась надежда, что немцы смогут разгромить Красную Армию, а сами они в этой жестокой борьбе значительно ослабнут. И тогда создается перспектива установления самостоятельной Украины. Но теперь наши националисты о немцах уже не вспоминают. А надеются на новых союзников — англичан.»

МЕЧТЫ ОТ БРИТАНИИ

Бандеровцы, увидев в 1944 году, что Гитлер проигрывает, сориентировались быстро — и переобулись в прыжке. Вместо немцев начали говорить о новых спонсорах.

Арестованный командир куреня УПА Петр Власюк показал:

«Пошатнувшееся доверие в глазах крестьянства и участников организации руководство ОУН и УПА пытается поддержать агитацией о том, что якобы Англия и Америка, закончив войну с Германией, помогут ОУН «освободить Украину».

Арестованный Иосиф Панькив был более конкретен:

«ОУН искала все время поддержки со стороны таких государств, которые в борьбе против Советской власти оказывали бы помощь в создании «самостоятельной Украины». И как я понимал, даже под чьим-то протекторатом. А когда на победу Германии остались слабые надежды, ОУН заранее решили себе подготовить других союзников.»

Так, значит, все-таки не «самостоятельная Украина», а протекторат. Это надо запомнить.

НА КОМ СТАВИЛИ КРЕСТ

Националистическое украинское подполье рассчитывало, что англичане и американцы смогут немедленно начать их поддерживать. В первую очередь, через международные организации гуманитарного характера. Тогда это был «Красный Крест». Там первую скрипку играли британцы. И цели их были далеки от гуманитарных и медицинских.

Националист Иосиф Панькив пояснял:

«Не знаю, заключала ли ОУН с представителями английских разведок какое-либо соглашение, но за две недели до прихода Красной Армии в Львов, мне «Микушка» сказал, что в город прибудут кое-какие английские организации. Как например «Красный крест» и «Добровольные общества помощи пострадавшему от войны населению». Среди них будут представители английской разведки. Их нужно будет установить и с ними связаться.»

А Петр Власюк подтвердил на допросах широко распространенный в бандеровских кругах слух об американской поддержке:

«Агитация об освобождении Украины подкрепляется тем аргументом, что в Канаде формируется «украинская армия», имеется школа старшего начсостава и летчиков и что эта армия насчитывает уже 80 тысяч человек.»

Бандеровцы мечтали, что Запад обучит у себя «украинскую армию», прислав ее на блюдечке. Сегодня многие из этих бандеровских мечт исполнились. Страны Запада обучают и вооружают батальоны украинских националистов для войны с Москвой.

ПРЯМОЕ БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ

Не сильно изменились и слова националистической пропаганды - что у бандитов в 1944-м, менявших Гитлера на англосаксонских хозяев, что в 2022-м у нынешнего режима в Киеве.

Бандера, Шухевич и прочие лидеры украинских националистов, тогда тоже пытались, как литературный Бендер Остап и настоящий Владимир Зеленский, убедить людей, что «Запад нам поможет».

В рассекреченном письме руководителя украинского НКВД главе комиссариата внутренних дел СССР 78-летней давности говорится конкретно:

- ОУН рассчитывает на прямую военную помощь со стороны Англии в случае организации вооруженного восстания украинских националистов против Советского Союза.

Комиссар госбезопасности 3-го ранга В. Рясной сообщает Л. Берии, что «к моменту окончания войны с Германией ОУНовцы рассчитывают на возникновение таких разногласий между СССР и Англией по вопросу границ и госутсройства Польши, что вооруженное столкновение между этими странами станет очень вероятным".

А также говорится, что на Украине усиленно распространяются слухи о «неизбежности вооруженного конфликта между союзниками и СССР», в результате которого «Украина получит независимость», точнее - «протекторат».

Москва не допустила подобного в 1944-м.

Не допустит и сейчас.

*Запрещенные в РФ организации националистов, сотрудничавших с Гитлером