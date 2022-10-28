Павлу Воле и Гарику Харламову прочтут «грибную проповедь». Фото: ТНТ

В качестве гостей в Comedy Club сегодня будут известный миколог Михаил Вишневский и его супруга Елена Александрова (страна знает ее, в частности, как знатока из «Что? Где? Когда?», лауреата «Хрустальной совы»). Вишневский расскажет ведущим Павлу Воле и Гарику Харламову о грибах все, что они хотели знать, но боялись спросить. На самом канале ТНТ считают, что это целая грибная проповедь: Вишневский «расскажет о том, почему Воля ближе к грибам, чем Харламов, предупредит о новой грибной эре, и закрепит свой рассказ безапелляционным заявлением: «Мы все грибы, ребята». Он даже объяснит, как грибы «помогли Павлу Воле выйти на сушу».

«Вы не хотите основать церковь? Я верю во всё, что вы говорите. Потому что вы гриб!» – заключит Гарик Харламов».

Вишневский расскажет ведущим Павлу Воле и Гарику Харламову о грибах все, что они хотели знать, но боялись спросить. Фото: ТНТ

Вишневский - автор множества книг о грибах, включая «Трюфели и другие деликатесные грибы России», «Его величество мухомор», «Ядовитые грибы России», «Настольная книга начинающего грибника». А также массы статей об отношениях человека с грибным царством, начиная с незапамятных времен.

Также в гости к Воле и Харламову придет певица Zivert. А еще Харламов и Тимур Батрутдинов покажут оригинальный номер о том, как они придумывают шутки для выступлений, и что происходит тогда, когда шутить уже просто не о чем.

Эфир состоится в пятницу, 28 октября, в 21:00 на телеканале ТНТ.