Минобороны России ликвидировало за сутки пять складов с боеприпасами ВСУ

Также уничтожено более четырех сотен украинских военнослужащих и наемников

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены 6 пунктов управления ВСУ, 5 складов с боеприпасами, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

В основном удары наносились в районе Херсонской области и Николаева. Это говорит о том, что никто Херсон сдавать не собирается. Удары наносятся как по передовым частям ВСУ, так и по их резервам.

Киевский режим это не устраивает. По всей линии соприкосновения он бросает на позиции российских войск по несколько батальонных тактических групп. Но даже они не в состоянии сдвинуть фронт. Соотвественно жертв среди украинских военнослужащих становится все больше.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил о потерях ВСУ в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено более 150 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении более 50-ти украинских военнослужащих, на Южно-Донецком более 30, на Николаево-Криворожском более 180.

С более чем 400 военнослужащими ВСУ уничтожены десятки танков, бронемашин и автомобилей.

Генерал-лейтенант отметил, что средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, три беспилотника, шесть снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой Народной Республики.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

326 - самолетов.

164 - вертолета.

2356 - беспилотных летательных аппаратов.

383 - зенитных ракетных комплекса.

6130 - танков и других боевых бронированных машин.

876 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3532 - орудия полевой артиллерии и миномета.

6823 - единицы специальной военной автомобильной техники.