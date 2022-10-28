Столичные школьники пройдут индивидуальные профпробы на «Фестивале профессий» на ВДНХ

Участниками «Фестиваля профессий» станут дети, зарегистрированные на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru и прошедшие первый этап — онлайн-диагностику. Профессиональные пробы для школьников продлятся 60 минут: за это время они станут слушателями мини-лектория, а затем смогут решить профессиональные кейсы на практике. На лекции наставник расскажет участникам про новые тенденции развития широкого круга профессий, а в практической части предоставит возможность учащимся решить кейсовые задания, которые познакомят их с особенностями каждой конкретной специальности.

Всего фестиваль охватит 9 профессиональных сред: безопасная, умная, социальная, здоровая, комфортная, индустриальная, креативная, деловая и — новая в 2022 году — аграрная среда. Учащийся сможет понять, что ему ближе, основываясь на итогах своей персональной профдиагностики в рамках фестиваля. Профессиональные пробы позволят детям-участникам опытным путем узнать, над какими проблемами и задачами работают профессионалы в той или иной сфере, а также помогут составить представление о тех навыках и профессиональных компетенциях, которые необходимы для развития в выбранном направлении. Школьники впервые примут участие в фестивале с таким количеством профессий, которые охватывают более 90% рынка труда.

«Чтобы ученику не запутаться в потоке и количестве предлагаемых альтернатив, мы, во-первых, создали вводную лекционную часть, где предложим ему доступно оценить актуальность профессий, а во-вторых, с помощью практических заданий, узнать специфику выбранной отрасли. Ребенок комфортно пройдет этапы проекта при участии опытного наставника, который поможет сформулировать личные цели профессионального трека школьника. Так, уже более 1 миллиона 300 тысяч детей в 2022 году получают индивидуальные профрекомендации на платформе проекта bvbinfo.ru, а помогают им в этом более 17 000 педагогов-навигаторов», — сообщил директор Фонда Гуманитарных Проектов, член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Справочно: «Билет в будущее» — всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций. Входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. В 2022 году реализуется в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе вузов и сузов, а также на цифровой платформе.

Для того, чтобы попасть на «Фестиваль профессий» на безе проекта «Билет в будущее», школьникам необходимо предварительно зарегистрироваться.

«Фестиваль профессий» — проводится уже несколько лет и охватывает тысячи столичных школьников с 6 по 11 классы. Мероприятие 2022 года подведет итог фестивалей, прошедших в 2022 году в Якутске, Кемерово и Ростове-на-Дону.

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