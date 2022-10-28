Владимир Путин рассказал о сложном положении России и мирных путях решения конфликтов

Владимир Путин считает, что Россия, Армения и Азербайджан находятся в сложном положении Фото: REUTERS

Владимир Путин по видеосвязи выступил на внеочередном Совете коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие созвала Армения, чтобы обсудить защиту себя от азербайджанской армии.

Российский лидер рассказал, как помирить две страны. Нам война на Южном Кавказе совершенно не нужна. Тем более, хорошие отношения важны и с армянами, и с азербайджанцами.

- И Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, – все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно, - напомнил президент.

- Мы, безусловно, все мы в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению, - добавил Путин.

Глава страны заявил, что политикам Армении и Азербайджана надо выполнять все свои договоренности. Вот несколько конкретных шагов:

1. Демилитаризация общей границы.

2. Разблокирование дорог.

3. Решение гуманитарных задач.

- В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора, - резюмировал российский лидер.

Конфликт Еревана и Баку – сложная задача для наших дипломатов. С одной стороны, армяне с Россией в одном оборонительном блоке. Если сейчас ОДКБ не сможет действенно помочь своему члену, то под вопросом окажется целесообразность всего договора о коллективной безопасности.

Но идти на конфликт с Азербайджаном в Москве тоже не хотят. Главный союзник Ильхама Алиева – турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Мы сейчас только-только договорились с Турцией о строительстве нового газового хаба для поставки нашего голубого топлива в Европу.

Если войска ОДКБ будут введены, как хочет Ереван, это может поставить под угрозу проект газового хаба. Если же Азербайджан продолжит обстрелы Армении, это чревато выходом Еревана из ОДКБ. Мирное урегулирование – единственный приемлемый для нас вариант.