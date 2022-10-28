Хамы ездят на BMW: водители каких машин ведут себя агрессивнее других

Mашины мощные, они дают водителю больше возможностей, а окружающие нередко принимают это за агрессивную манеру вождения Фото: EAST NEWS

Чаще всех нарушают ПДД и ведут себя невежливо на дорогах владельцы автомобилей марок BMW, Mercedes и LADA. Это показало исследование сервиса «Мои Штрафы». А лучше всех себя ведут автолюбители на машинах Mazda и Volkswagen (см. «Конкретно»). Эти данные косвенно подтверждаются и другим опросом – о том, кто чаще всего получает штрафы. Владельцы Mercedes и BMW и здесь попали в ТОП-3, хотя в лидеры неожиданно выбились поклонники Subaru (27%).

- Надо сказать, что автохамов на дорогах становится все меньше, и связано это, в первую очередь, с тем, что развивается система фото- и видеофиксации, - рассказал «Комсомолке» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Штрафы, которые потом приходят, многих заставляют вести себя адекватнее. Пожалуй, даже большая проблема сейчас в том, что на улицах много водителей, которые просто водить не умеют: плохо знают правила, не смотрят на дорожную разметку. Думаю, что это как раз причина того, что на первых строчках антирейтинга водители «Лад». Ведь «Лады» - машины дешевые, их часто покупают как первый автомобиль неопытные водители. К тому же машина это массовая – на дорогах их много. Почему на первых строчках в списке автохамов водители «Мерседесов» и BMW? Думаю, причина тут тоже в массовости этих машин. Кроме того, это машины мощные, они дают водителю больше возможностей, а окружающие нередко принимают это за агрессивную манеру вождения. Хотя это далеко не всегда именно так. Но есть немало и убежденных автохамов, причем, много их на тех же «Жигулях». Есть даже такая водительская субкультура – «Боевая классика». Вот они намеренно нарушают правила и хамят.

Если говорить о наиболее распространенных видах нарушений, то, согласно резултатам исследования, самым частым из них остается превышение скорости (94%). С большим отрывом отстает несоблюдение требований знаков и разметки (16,7%), парковка в неположенном месте (10,7%) и езда с непристегнутым ремнем (6,2%). Замыкает список поворот или разворот в неположенном месте (1,2%).

ПАМЯТКА «КП»

Как себя вести с автохамом

Если вы сталкиваетесь с агрессивным поведением водителя, сдержаться бывает трудно, особенно, когда вас оскорбляют. Но специалисты советуют ни в коем случае не отвечать на грубость грубостью, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт. Лучше всего не реагировать на агрессивные выпады и постараться отвязаться от хама, продолжив свой путь или свернув на соседнюю улицу. Если прервать общение с назойливым автолюбителем не получается, следуйте таким правилам.

Не повышайте голос и не хамите в ответ, чтобы не выводить собеседника из себя.

Объясните, что вы понимаете дорожную ситуацию, можете доказать свою правоту и готовы прямо сейчас вызвать полицию, которая поможет разобраться в ситуации.

Если вы не уверены, что были правы, извинитесь, не вступая в дискуссии.

Не стоит наглухо закрывать окна и пытаться скрыться от хама, чтобы не провоцировать его на погоню (это может кончиться плохо).

Постарайтесь улыбнуться и пошутить, чтобы разрядить обстановку.

Если ситуация становится опасной и слова на собеседника не действуют, вызывайте полицию.

КОНКРЕТНО

Водителей каких машин автомобилисты считают самыми грубыми

BMW 39,6%

LADA 35,6%

Mercedes 29,4%

Lexus 20,3%

Audi 16,5%

Toyota 13,8%

KIA 9,2%

Hyundai 7,8%

Mazda 5,7%

Volkswagen 5%

Водители каких авто чаще получали штрафы за последний год (% от водителей конкретной марки, участвовавших в опросе)

Subaru 27,3%

Mercedes 25,5%

BMW 21,6%

Audi 18,2%

Mazda 16,7%

Hyundai 14,4%

Volvo 12,5%

Chevrolet 10,8%

Skoda 9,8%

Toyota 9,7%

В опросе приняли участие более 1500 пользователей сервиса «Мои Штрафы».