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28 октября 2022 11:55

Хамы ездят на BMW: водители каких машин ведут себя агрессивнее других

Сервис «Мои штрафы» назвал марки автомобилей, владельцы которых чаще всего хамят на дорогах
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
Mашины мощные, они дают водителю больше возможностей, а окружающие нередко принимают это за агрессивную манеру вождения

Mашины мощные, они дают водителю больше возможностей, а окружающие нередко принимают это за агрессивную манеру вождения

Фото: EAST NEWS

Чаще всех нарушают ПДД и ведут себя невежливо на дорогах владельцы автомобилей марок BMW, Mercedes и LADA. Это показало исследование сервиса «Мои Штрафы». А лучше всех себя ведут автолюбители на машинах Mazda и Volkswagen (см. «Конкретно»). Эти данные косвенно подтверждаются и другим опросом – о том, кто чаще всего получает штрафы. Владельцы Mercedes и BMW и здесь попали в ТОП-3, хотя в лидеры неожиданно выбились поклонники Subaru (27%).

- Надо сказать, что автохамов на дорогах становится все меньше, и связано это, в первую очередь, с тем, что развивается система фото- и видеофиксации, - рассказал «Комсомолке» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Штрафы, которые потом приходят, многих заставляют вести себя адекватнее. Пожалуй, даже большая проблема сейчас в том, что на улицах много водителей, которые просто водить не умеют: плохо знают правила, не смотрят на дорожную разметку. Думаю, что это как раз причина того, что на первых строчках антирейтинга водители «Лад». Ведь «Лады» - машины дешевые, их часто покупают как первый автомобиль неопытные водители. К тому же машина это массовая – на дорогах их много. Почему на первых строчках в списке автохамов водители «Мерседесов» и BMW? Думаю, причина тут тоже в массовости этих машин. Кроме того, это машины мощные, они дают водителю больше возможностей, а окружающие нередко принимают это за агрессивную манеру вождения. Хотя это далеко не всегда именно так. Но есть немало и убежденных автохамов, причем, много их на тех же «Жигулях». Есть даже такая водительская субкультура – «Боевая классика». Вот они намеренно нарушают правила и хамят.

Если говорить о наиболее распространенных видах нарушений, то, согласно резултатам исследования, самым частым из них остается превышение скорости (94%). С большим отрывом отстает несоблюдение требований знаков и разметки (16,7%), парковка в неположенном месте (10,7%) и езда с непристегнутым ремнем (6,2%). Замыкает список поворот или разворот в неположенном месте (1,2%).

ПАМЯТКА «КП»

Как себя вести с автохамом

Если вы сталкиваетесь с агрессивным поведением водителя, сдержаться бывает трудно, особенно, когда вас оскорбляют. Но специалисты советуют ни в коем случае не отвечать на грубость грубостью, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт. Лучше всего не реагировать на агрессивные выпады и постараться отвязаться от хама, продолжив свой путь или свернув на соседнюю улицу. Если прервать общение с назойливым автолюбителем не получается, следуйте таким правилам.

Не повышайте голос и не хамите в ответ, чтобы не выводить собеседника из себя.

Объясните, что вы понимаете дорожную ситуацию, можете доказать свою правоту и готовы прямо сейчас вызвать полицию, которая поможет разобраться в ситуации.

Если вы не уверены, что были правы, извинитесь, не вступая в дискуссии.

Не стоит наглухо закрывать окна и пытаться скрыться от хама, чтобы не провоцировать его на погоню (это может кончиться плохо).

Постарайтесь улыбнуться и пошутить, чтобы разрядить обстановку.

Если ситуация становится опасной и слова на собеседника не действуют, вызывайте полицию.

КОНКРЕТНО

Водителей каких машин автомобилисты считают самыми грубыми

BMW 39,6%

LADA 35,6%

Mercedes 29,4%

Lexus 20,3%

Audi 16,5%

Toyota 13,8%

KIA 9,2%

Hyundai 7,8%

Mazda 5,7%

Volkswagen 5%

Водители каких авто чаще получали штрафы за последний год (% от водителей конкретной марки, участвовавших в опросе)

Subaru 27,3%

Mercedes 25,5%

BMW 21,6%

Audi 18,2%

Mazda 16,7%

Hyundai 14,4%

Volvo 12,5%

Chevrolet 10,8%

Skoda 9,8%

Toyota 9,7%

В опросе приняли участие более 1500 пользователей сервиса «Мои Штрафы».

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