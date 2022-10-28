Тинькофф будет обучать россиян финансовой грамотности на основе рекомендаций психологов

Тинькофф запустил новое направление по повышению финансовой грамотности россиян. С умом обращаться с деньгами и формировать правильные финансовые привычки будут учить на основе рекомендаций психологов.

Новая инициатива реализуется на базе Тинькофф Журнала. Это крупнейшее российское издание про деньги с аудиторией более 17 млн. читателей.

Для повышения финансовой грамотности россиян будут использовать как существующие материалы Тинькофф Журнала, так и новые фундаментальные курсы и образовательные продукты для детей и взрослых. К созданию образовательных программ привлекут ведущих психологов.

- При подготовке материалов о финансовой грамотности команда журнала поняла, что многие проблемы с деньгами связаны не со знаниями, а с особенностями психологии и привычками, которые мешают сформировать здоровое отношение к деньгам. Причем часто люди и сами этого не осознают. Поэтому, чтобы помогать правильно и эффективно обращаться с финансами и денежными инструментами, нужен комплексный подход, направленный и на формирование здоровых привычек, и на изучение финансовых инструментов. И мы уже видим по первым результатам, что такая стратегия себя оправдывает, - говорит главный редактор Тинькофф Журнала Никита Юкович.

Также одновременно Тинькофф запустил имиджевую кампанию «Финансовое здоровье» с участием таких знаменитостей как тренер Леонид Слуцкий, актриса Роза Хайруллина, блогеры Денис и Лена Кукояки, Поля из деревки. Вместе с ними Тинькофф разбирается, что нужно делать, чтобы поддерживать свое финансовое здоровье в норме и что ему может навредить. Герои проекта «Финансовое здоровье» рассказывают о новых работающих способах обращения с деньгами и развенчивают суеверия, связанные с ними.

- Заниматься финансовой грамотностью можно бесконечно: не успеешь обучить одних, как уже подросли новые ученики. При этом поскольку знания и навыки практически «с колес» применяются на практике, программы и материалы должны быть максимально актуальными и легко воспринимаемыми нашими аудиториями, - поясняет генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

По его словам, развиваются продуктовые линейки банков, совершенствуется законодательство и вслед за этим подтягиваются мошенники.

- Все это вынуждает нас постоянно повышать свою финансовую грамотность, на каком бы высоком уровне она ни была. И чем сложнее предметная область, тем понятнее должно быть изложение материала. Именно в этом психолингвистам и нейропсихологам и специалистам по поведенческой экономике нет равных, - поясняет Вениамин Каганов.

Чему можно научиться:

На старте направление финграмотности Тинькофф Журнала состоит из следующих программ:

1. Финансовое чекап—тестирование. С его помощью можно проверить уровень вашего финансового здоровья, определить сильные стороны и точки роста и получить рекомендации для улучшения благосостояния.

2. Курс «Финансовая грамотность для взрослых». Он поможет тем, кто испытывает тревогу, связанную с различными денежными вопросами. Например тем, кто мечтает о финансовой независимости, у кого не получается копить деньги, кто погряз в долгах и просроченных платежах по кредитам, кто готов начать инвестировать, но не знает как.

В курсе 10 уроков. В каждом из них есть блок с теорией и практические задания и лайфхаки, которые помогут начать грамотно распоряжаться своим бюджетом.

Курс создала редакция Тинькофф Журнала вместе с приглашенными экспертами в сфере психологии денег.

3. Курс «Как говорить с детьми про деньги». Он поможет родителям научить детей правильному обращению с финансами. Дети поймут, как самостоятельно управлять деньгами и копить их, как пользоваться кредиткой и не влезать в долги.

В этом курсе 6 уроков, в которых затрагиваются темы от платежей за ЖКУ до инвестиций.

Материалы для этого курса написала финансовый педагог, которая в течение 15 лет развивала карьеру на финансовом рынке, а сейчас помогает взрослым и детям управлять своими деньгами. Дополнительно все тексты и задания курса проверил психолог — специалист игровой терапии и общения с детьми.

Получить доступ к этим урокам можно на сайте Тинькофф Журнала. Скоро они также будут доступны в мобильном приложении.

4. В реалити-шоу Тинькофф Журнала можно узнать истории читателей о том, как они идут к своим финансовым целям и с какими трудностями при этом сталкиваются. Эти истории помогают учиться на чужих ошибках, а также могут вдохновить на новые идеи.

- Восемь-девять лет назад я побывал в кредитной яме — причиной стали невзлетевший бизнес и неумелое обращение с деньгами. Со всем этим пришлось долго разбираться. Вот мой главный вывод: если «забить» на свои отношения с деньгами, можно потратить прекрасные годы жизни не на веселье, а на обслуживание своих обязательств. Я хочу, чтобы как можно больше людей училось таким вещам не на своем опыте. Поэтому мы с командой Учебника — нашего отдельного проекта по управлению деньгами — собрали весь опыт Тинькофф Журнала и создали эту серию материалов, которые помогут и тем, кто только сегодня задумался о своих отношениях с деньгами, и тем, кто читает нас с первого дня и уже многому научился, - говорит Никита Юкович.

А что еще:

Тинькофф также создает и другие продукты для повышения финансовой грамотности. Например, курсы о том, как инвестировать, защититься от мошенников, взять ипотеку и не прогадать, сервис проверки мошенников «Пирамидометр».

Образовательные материалы о финансовой безопасности от Тинькофф Защиты: образовательный мультсериал «Овощи в огороде», статьи в блоге про безопасность, инструкции по борьбе с мошенниками на сайте Тинькофф, «Сториз» и пуш-уведомления в приложении Тинькофф.