«Друг Путина» может сесть в кресло премьера в Израиле

Нетаньяху даже намеком не осудил специальную военную операцию, начатую России на Украине Фото: REUTERS

Чудеса на израильской земле с завидной регулярностью творились с незапамятных времен. Но даже самые закоренелые материалисты вынуждены признать чудеса современные, которые в очередной раз преподносит израильская демократия: 1 ноября там пройдут пятые по счету досрочные парламентские выборы всего лишь за три с половиной года.

ПОПРОБУЙ РАЗБЕРИСЬ

Израиль принято считать парламентской республикой, даже несмотря на то, что у этого государства никогда не было своей конституции. Премьер-министром страны становится лидер партии, сумевший сформировать коалицию большинства, состоящую из 61-го депутата парламента (Кнессета). А эта задача, как показывают последние годы, почти непосильная – чего-чего, а уж партий в маленьком Израиле – великое множество – большие и маленькие, правые и левые, мононациональные и секторальные, светские и религиозные. Есть даже коммунистическая, когда-то была и «русская».

Все последние коалиции разваливались из-за отсутствия согласия по самым разным вопросам, но чаще всего камнем преткновения становилась дележка бюджета. Последнее правительство продержалось ровно год вместо отведенных законом четырех.

ЯИР И БИБИ

И вот теперь за премьерское кресло будут сражаться действующий премьер, глава центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид и старожил израильской политики, глава «Ликуда» Биньямин (Биби) Нетаньяху. Возглавляемые ими партии – гиганты по израильским меркам, так что явно кому-то из них двоих придется договариваться со всеми остальными и формировать мало-мальски жизнеспособную коалицию.

Разницы между этими политиками, стоит признать, немного. Оба – известные в Израиле личности, политики во втором поколении: отец Лапида был основателем одной из партий, депутатом и министром; Бенцион Нетаньяху министерских и депутатских портфелей никогда в своих руках не держал, но, будучи видным деятелем движения ревизионизма, оказывал значительное влияние на процессы, происходившие в стране.

Яир Лапид просидел в премьерском кресле всего лишь квартал, более опытный Нетаньяху же смог удержаться в нем дольше всех в истории страны – 15 лет и 3 месяца.

Что же касается политических взглядов, то кардинальных расхождений между ними практически нет, разве что заметна разница во взглядах на характер собственно государства, отношений соседней с ним Палестинской автономии и вопросов отделения религии от государства.

НЕМНОГО СПЛЕТЕН

Чем богаты биографии обоих политиков, так это скандалами. У Лапида нет аттестата о среднем образовании, что в свое время не помешало ему почему-то получить диплом вуза. А уже в бытность премьером он начал вдруг путаться в своих военных подвигах, в коих он, как позднее выяснилось, никогда не был замечен.

Нетаньяху вменяли покупки дорогих сигар за казенный счет, получение дорогих подарков от зарубежных спонсоров, а его жена якобы лично считала количество винных бутылок, открытых на приемах в государственной резиденции, после чего самолично сдавала их в ближайшей лавке.

РУССКИЙ СЛЕД

В аспекте международной политики, оба ориентируются на давнего союзника Израиля – США, являющегося среди прочего многолетним спонсором израильской оборонки.

Отношения с Россией в последние четверть века являются для Израиля одними из ключевых. В первую очередь из-за того, что, по разным оценкам, в еврейском государстве на постоянной основе проживает от 300 до 700 тысяч обладателей российских паспортов. Российская военная помощь соседней с Израилем и враждебной ему Сирии на израильско-российские отношения никак не повлияла. А тогдашний премьер Нетаньяху так часто встречался с президентом России, что его стали называть другом Путина.

Нетаньяху даже намеком не осудил специальную военную операцию, начатую России на Украине. И это при том, что более 70% русскоязычных израильтян, немалую часть которых составляют иммигранты из Незалежной, согласно опросам, ее противники. Лапид отделался мало значащими что-то словами. Однако правительство под его руководством отказывается поставлять Украине летальное вооружение, предоставляя лишь гуманитарную помощь.

НАШИ ГОЛОСА

Ни для ни кого не секрет, что после начала СВО в Израиль потянулось чуть больше чем обычно имеющих право на репатриацию россиян и украинцев. Всего в текущем году на Святую землю прибыло порядка 30-40 тысяч русскоязычных иммигрантов. Для маленького Израиля, где на выборах вес имеет каждый голос, это много. Но существенно повлиять на исход голосования совсем новые израильтяне не смогут, так как, согласно законодательству, в выборах они смогут принять участие только после обязательного внесения их имен в списки избирателей, а на это уходит от 3 до 4 месяцев.

И Нетаньяху, и Лапид говорят о важности отношений с Россией. И «российскую карту» разыгрывают на выборах крайне аккуратно, по минимуму, лавируя между симпатиями простых избирателей и политическими хитросплетениями.

В том числе и поэтому, предвыборный барометр, на который ежедневно смотрят израильтяне, позабыв на время о биржевых сводках, курсе шекеля и прогнозах погоды, каждый день почти незаметно колеблется то в одну, то в другую сторону, опять обещая Израилю шаткую коалицию с перевесом всего лишь в 1-2 голоса, которые и позволят сформировать очередное, явно недолговечное правительство.

ФАКТОР ОРТОДОКСОВ

Западные СМИ делают акцент на усталость израильтян от политического долгожителя Нетаньяху. Но в самом Израиле на это почти не обращают внимания.

Главное слово останется за ультрарелигиозными евреями. Пока их доля в израильском обществе не так высока. Но, согласно прогнозам, уже к 2050 году они составят более трети населения Государства Израиль. Это люди, которые получают исключительно религиозное образование, не служат в армии, не работают и живут на помощь от государства. Но именно ортодоксы приходят на избирательные участки организованно, голосуя за свои секторальные партии и гарантируя тем самым попадание в Кнессет как раз того количества депутатов, которого вечно не хватает для формирования коалиции.

- Возвращение Нетаньяху в премьерское кресло может обеспечить только его союз с ультраортодоксами и экстремистами. Иначе коалицию ему не создать. – считает известный израильский журналист и блогер Алексей Железнов-Авни. – Вновь вернется протекционизм, начнутся попытки отдалить страну от Запада, особенно от американских демократов, прекратятся либеральные подвижки, начатые правительством Лапида, который, кстати, не сжигал ни с кем мостов. Но факт, что симпатии нынешнего премьера явно на стороне Украины. Нетаньяху в плане отношений с Москвой также продолжит вести взвешенную и осторожную политику. Хотя в некоторых интервью он пообещал, что в случае своего избрания пересмотрит вопрос с поставками израильских вооружений Киеву.