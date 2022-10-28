Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2022 15:15

Идеальный работодатель: какой он по мнению россиян

Социологические опросы показывают, что лучшим работодатель имеет право называться тогда, когда предлагает достойную зарплату, имеет сбалансированный социальный пакет для сотрудников, помогает расти по карьерной лестнице

Одним из таких работодателей является Сбер. Что скрывается под капотом у одной из крупнейших в России компаний?

Зарплата выше рынка

В Сбере следят за динамикой рынка труда, учитывают особенности профессии, региона и часто предлагают компенсацию на уровне рынка, а иногда и выше.

Кроме того, компания регулярно пересматривает заработную плату – например, в июле 2021 и 2022 года сотрудникам повышали размер окладов. В 2022 году, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, пересмотр зарплат составил в среднем 8,5%. Также за достижения и успешные результаты работы сотрудник может рассчитывать на получение премии.

За счет того, что в группу Сбера входят различные компании, сотрудники получают скидки на популярные сервисы. Например, каждый новый сотрудник при оформлении на работу получает подписку СберПрайм+, которая позволяет переводить деньги клиентам Сбербанка без комиссии, получать бесплатную доставку лекарств из Еаптеки и повышенный кешбэк бонусами на оплату услуг АЗС, транспорта, кафе и ресторанов.

Карьерный рост

В Сбере приветствуют развитие сотрудников – помимо продвижения по карьерной лестнице, работник может попробовать себя в новой профессиональной роли. Для этого в банке работает Школа новых профессий: здесь обучают таких специалистов, как Java Developer, Data Scientist, Data Engineer и Data Analyst. Также естьпрограммы обучения Agile, дизайну и работе с клиентами. По результатам обучения сотрудник может продолжить работу в новой роли или использовать знания на текущем месте работы.

Также в Сбере налажена система наставничества и преемничества, каждый сотрудник может развиваться по своему индивидуальному карьерному треку, получать обратную связь от руководителя и «прокачивать» скиллы.

Непрерывность обучения – залог профессионального роста, поэтому в Сбере есть корпоративный университет, в котором в том числе обучаются сотрудники компании. Им доступны более 500 образовательных решений СберУниверситета, направленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков. Ежегодно более 33 000 сотрудников учатся на программах очно и более 100 000 – онлайн.

Сбалансированный соцпакет

Добровольное медицинское страхование доступно каждому сотруднику Сбера с первого рабочего дня. Медицинская страховка дает возможность получать лечение в лучших поликлиниках города, вызвать врача на дом и скорую медпомощь. А также включает плановую и экстренную госпитализацию в профильные стационары, телемедицину, поддержку психологов и профилактический скрининг. В программу ДМС входит также лечение критических заболеваний для сотрудников в регионах, которая позволяет организовать лечение тяжелых заболеваний, которые не входят в программу ДМС и требуют срочного медицинского вмешательства: онкология, реконструктивно-восстановительное лечение, сахарный диабет и т.д.

Также в соцпакет для сотрудников входят возможность три месяца в году работать удаленно из любого региона России, заниматься спортом со скидками в крупнейших сетях фитнес-центров, волонтерить, участвовать в онлайн-встречах с известными специалистами по развитию семейно-родительских отношений.

По итогам прошлого года Сбер стал лучшим работодателем России по версии HeadHunter.Если вы тоже считаете работу в компании привлекательной для себя и хотите здесь работать, переходите по ссылке, голосуйте и смело отправляйте резюме. Станьте частью самого сильного бренда страны!

Реклама Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) LjN8KF7rZ

БИЗНЕС-ПРЕСС