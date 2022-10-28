Идеальный работодатель: какой он по мнению россиян

Одним из таких работодателей является Сбер. Что скрывается под капотом у одной из крупнейших в России компаний?

Зарплата выше рынка

В Сбере следят за динамикой рынка труда, учитывают особенности профессии, региона и часто предлагают компенсацию на уровне рынка, а иногда и выше.

Кроме того, компания регулярно пересматривает заработную плату – например, в июле 2021 и 2022 года сотрудникам повышали размер окладов. В 2022 году, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, пересмотр зарплат составил в среднем 8,5%. Также за достижения и успешные результаты работы сотрудник может рассчитывать на получение премии.

За счет того, что в группу Сбера входят различные компании, сотрудники получают скидки на популярные сервисы. Например, каждый новый сотрудник при оформлении на работу получает подписку СберПрайм+, которая позволяет переводить деньги клиентам Сбербанка без комиссии, получать бесплатную доставку лекарств из Еаптеки и повышенный кешбэк бонусами на оплату услуг АЗС, транспорта, кафе и ресторанов.

Карьерный рост

В Сбере приветствуют развитие сотрудников – помимо продвижения по карьерной лестнице, работник может попробовать себя в новой профессиональной роли. Для этого в банке работает Школа новых профессий: здесь обучают таких специалистов, как Java Developer, Data Scientist, Data Engineer и Data Analyst. Также естьпрограммы обучения Agile, дизайну и работе с клиентами. По результатам обучения сотрудник может продолжить работу в новой роли или использовать знания на текущем месте работы.

Также в Сбере налажена система наставничества и преемничества, каждый сотрудник может развиваться по своему индивидуальному карьерному треку, получать обратную связь от руководителя и «прокачивать» скиллы.

Непрерывность обучения – залог профессионального роста, поэтому в Сбере есть корпоративный университет, в котором в том числе обучаются сотрудники компании. Им доступны более 500 образовательных решений СберУниверситета, направленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков. Ежегодно более 33 000 сотрудников учатся на программах очно и более 100 000 – онлайн.

Сбалансированный соцпакет

Добровольное медицинское страхование доступно каждому сотруднику Сбера с первого рабочего дня. Медицинская страховка дает возможность получать лечение в лучших поликлиниках города, вызвать врача на дом и скорую медпомощь. А также включает плановую и экстренную госпитализацию в профильные стационары, телемедицину, поддержку психологов и профилактический скрининг. В программу ДМС входит также лечение критических заболеваний для сотрудников в регионах, которая позволяет организовать лечение тяжелых заболеваний, которые не входят в программу ДМС и требуют срочного медицинского вмешательства: онкология, реконструктивно-восстановительное лечение, сахарный диабет и т.д.

Также в соцпакет для сотрудников входят возможность три месяца в году работать удаленно из любого региона России, заниматься спортом со скидками в крупнейших сетях фитнес-центров, волонтерить, участвовать в онлайн-встречах с известными специалистами по развитию семейно-родительских отношений.

По итогам прошлого года Сбер стал лучшим работодателем России по версии HeadHunter.Если вы тоже считаете работу в компании привлекательной для себя и хотите здесь работать, переходите по ссылке, голосуйте и смело отправляйте резюме. Станьте частью самого сильного бренда страны!

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