ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе

Промсвязьбанк (ПСБ) продолжает расширять свою региональную систему на Крымском полуострове. В Крыму и Севастополе открылись два новых филиала, а четыре новых офиса появились в Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте.

Приоритетными задачами новых подразделений на полуострове станут предоставление физическим и юридическим лицам в регионе комплексного банковского обслуживания и повышение доступности финансовых сервисов для всех категорий клиентов. Кроме того ПСБ планирует принимать участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов для развития экономического потенциала полуострова.

Крымский филиал банка возглавила Светлана Сидорова, которая руководит региональным бизнесом с момента выхода банка в республику, а во главе Севастопольского филиала останется Арсен Тананян, который возглавил первый офис банка в городе.

Напомним, предоставлять банковские услуги в Крыму и Севастополе ПСБ начал в апреле 2022 года, а уже в мае были открыты первые местные офисы.

«Крымский полуостров относится к числу стратегических регионов для развития бизнеса ПСБ, и банк поступательно усиливает свои позиции здесь, поднимая качество финансовых сервисов на принципиально новый уровень», - прокомментировал расширение региональной сети старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Также он добавил, что на Крымском полуострове открылись офисы нового формата, которые делают визиты клиентов еще более комфортными.

«Полуостров стал первым регионом в географии присутствия ПСБ, где вслед за Москвой открыты офисы нового формата — в них реализована концепция безбарьерного обслуживания, формирующая уникальный пользовательский опыт. Такой подход повышает удобство и качество предоставления услуг, позволяет жителям полуострова решать свои финансовые задачи в максимально комфортных условиях, а сочетание лучших онлайн- и офлайн-практик работы с клиентом способствует сокращению времени обслуживания», — объяснил Маркарянц.

Офисы нового формата представляют собой объединенные пространства, не разделенные перегородками, где у операционистов нет привычных рабочих мест. Клиент может расположиться в любом удобном для него месте: за столом или на диване, а на информационном табло электронной очереди загорится фото и имя сотрудника, который поможет ему решить все необходимые вопросы. Также в новых офисах посетители имеют возможность воспользоваться компьютером или планшетом с доступом в интернет - зайти в интернет-банк и самостоятельно совершить любую операцию, а также зарядить мобильный телефон и даже распечатать необходимые документы.