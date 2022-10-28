Личные откровения Марины Цветаевой продаются за миллионы рублей

Кстати, два миллиона рублей - это не самая высокая цена за письмо Цветаевой. На сентябрьском аукционе одно из её писем купил частный коллекционер за 3 миллиона

27 октября в Санкт-Петербурге прошел первый аукцион «Литфонда» (прежде он проходил всегда в Москве), на котором были выставлены редкие книги, автографы, фотографии, рукописи...

Ожидаемо самым дорогим лотом стало письмо Марины Цветаевой, написанное 21 сентября 1925 года из чешского города Вшеноры перед отъездом в Париж. Чужие письма читать нехорошо. Но, что делать, если рукописи и личные сообщения выдающихся личностей вызывают интерес у коллекционеров.

Это письмо Цветаева написала своей приятельнице Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой: «Уеду – полюблю. Знаю. Уже сейчас люблю – из окна поезда. Самое сильное чувство во мне – тоска. …У нас осень, хорошие ветра, сбивающие сливы, темнеет рано (мы за горой), гора в полосах паршивого медведя, расчесанного и изгрызанного. Пора помидор — дикого винограда — первых печек — последних жар. Кончила Брюсова, принялась за «Крысолова», иные дни удается только присесть, весь день в колесе, вечерами голова пуста (от переполненности мелочами), сижу, грызу перо…».

Письмо Марины Ивановны Цветаевой, адресованное Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой от 21 сентября 1925 г.

В пригороде Праги жили русские эмигранты, включая Марину Цветаеву (1924—1925 год). Там у нее родился сын, которого она едва не потеряла при родах... Тем не менее именно в Чехии она была по-настоящему счастлива. И очень переживала, когда 31 октября 1925 года, оставив мужа в Праге, Марина Ивановна в тревоге и сомнениях пустилась в путь с детьми - Муром и Алей.

Кстати, два миллиона рублей - это не самая высокая цена за письмо Цветаевой. На сентябрьском аукционе одно из её писем купил частный коллекционер за 3 миллиона.

На торгах «Литфонда» было продано первое выпущенное в России в печатном виде учение Коперника (1,1 млн руб.). «Книги мирозрения, или Мнения о небесноземных глобусах, и их украшениях» - издание петровских времен, в котором впервые на русском излагалось в популярной форме учение Коперника. Автором был голландский механик, физик, математик, астроном и изобретатель Христиан Гюйгенс. Перевод сделал сподвижник Петра Великого Яков Брюс в 1724 году. «Еретическое» предположение о том, что на всех планетах имеется органическая жизнь и живут существа, подобные людям, ужаснуло директора Петербургской типографии, который вопреки приказу Петра I отпечатал первое издание книги всего в 30 экземплярах. Неудивительно, что даже для своего времени эта книга была библиографической редкостью.

А завтра, 29 октября, будет выставлен на торги редчайший экземпляр раннего петровского книгопечатания «Рассуждения о метании бомбов и стрелянии из пушек» (стартовая цена 1,8 млн руб.). Издание состоит из 19 цельногравированных листов, «упакованных» в папку, обтянутую шелком. Этот лот – величайшая редкость: известны всего три экземпляра, которые находятся в государственных хранилищах. На одном из прошлых аукционов экземпляр этого редчайшего петровского издания был продан за 7 200 000 рублей.

Кроме того, на торги выставлен сборник русского авангарда «Заумная гнига» Крученых (1,5 млн руб.) и предсмертный автограф Ахматовой (110 тыс. руб.).

Традиционно интерес вызывает сочинение знаменитого коллекционера-нумизмата Станислава Шодуара «Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времен» (Санкт-Петербург, 1837-1841 гг.) с рисунками, таблицами и атласом с гравюрами. Русский археолог, коллекционер-нумизмат, библиофил и член-корреспондент Петербургской академии наук Станислав Иванович Шодуар (1790–1858 гг.) был одним из богатейших людей Европы. Он организовал свой музей, включающий обширную нумизматическую коллекцию. На одном из прошлых аукционов «Литфонда» комплект с обозрением русских денег был выкуплен за 775 000 рублей.