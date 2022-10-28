Сроки окончания частичной мобилизации будут зависеть от сроков и планов на спецоперацию, говорит Литовкин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока в частичной мобилизации никто точку не ставит, объясняет эксперт. Он привел в пример ответ Владимира Путина на вопрос венгерского политолога в на форуме Валдай.

- Он спросил: «я хочу поехать в Одессу через год, через два, какую мне визу получать – русскую или украинскую?» Что ему ответил Владимир Владимирович? Он сказал, что Одесса замечательный год, поезжайте как можно скорее. Но он просто не ответил на прямой вопрос, каким будет Одесса – украинским или русским городом. Поэтому по поводу окончания мобилизации я тоже думаю, что никто сегодня точно не ответит.

Сроки окончания частичной мобилизации будут зависеть от сроков и планов на спецоперацию, говорит Литовкин.

- Мы не знаем, когда и чем заканчивается специальная военная операция. Разговоры есть разные, - отметил он в эфире Радио "Комсомольская правда". - Что она может закончиться на тех регионах, которые уже вошли в состав России, но так мы не сможем обеспечить их безопасность - идут обстрелы. Значит, надо двигаться дальше, в сторону Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей.

Второй вариант, который приводит Литовкин, «что мы должны дойти до западной границы Украины». Но эти планы вообще ни разу не озвучивались. Другими словами, сегодня почти никто не знает где закончится спецоперация, значит и «насколько закончатся мобилизационные мероприятия».

Что касается слов президента, когда он заявил, что «частичная мобилизация закончится через две недели», то по мнению Литовка речь шла о планах, которые были розданы военкоматах. Но Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба может спустить новые цифры. Но это означает, что будет новый набор, новая волна мобилизации, подчеркивает Виктор Литовкин.

- Как мы знаем, уже минимум 10 тысяч человек отправили назад. Потому что призвали по ошибке. Так что цифры могут немного измениться, - считает военный эксперт. - И военкоматы будут опять понемножку людей допризывать. Но это будут люди с определенными специальностями, определенным военным опытом.

В связи с этим у военкоматов в ближайший месяц будет много работы.

- Что такое призыв? - объясняет Литовкин. - Это прохождение медкомиссии, это учет. Числа с 15 ноября будут отправлять в войска. А кто сказал, что добровольцы на спецоперацию перестанут приходить? Военкоматам придется этим всем заниматься одновременно. Так что работы будет много.

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