Вневедомственная охрана Росгвардии отмечает 70 лет

Фото: Росгвардия

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов подразделений вневедомственной охраны с 70-летним юбилеем образования службы.

Фото: Росгвардия

«За семь десятилетий служба обрела передовой статус и безупречный авторитет, как в профессиональном сообществе, так и среди граждан страны. Активно используя достижения научно-технического прогресса в сочетании с оптимальным развитием организационного построения, подразделения вневедомственной охраны последовательно добились не только лидирующих позиций в сфере охранной деятельности, но и стали одним из важнейших элементов государственной системы обеспечения национальной безопасности», - отметил в своем поздравлении Виктор Золотов.

Фото: Росгвардия

Директор Росгвардии поблагодарил всех сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии за безупречную службу, профессионализм и верность служебному долгу. И заверил, что руководство ведомства продолжит уделять самое пристальное внимание развитию охранных подразделений, в том числе реализуя проекты цифровой трансформации войск.

Фото: Росгвардия

СПРАВКА «КП»

Начало службе вневедомственной охраны положило вышедшее 29 октября 1952 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Фото: Росгвардия

Сегодня под надежной защитой сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии находится более 1 200 000 объектов различных форм собственности. Ежедневно заступая на посты и маршруты патрулирования, личный состав службы вносит существенный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности.