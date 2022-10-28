Солнце зловеще улыбнулось, и это попало на фото

Солнце изобразило улыбку.

NASA поделилось в соцсетях удивительным снимком, который сделала на днях космическая обсерватория, наблюдающая за Солнцем с 2010 года (NASA's Solar Dynamics Observatory - SDO). Светило стало похоже на гигантский смайлик. «Улыбка», появившееся на «солнечном лике» 26 октября, не сходила с него несколько дней.

Эксперты объясняют, что «глазами» и «ртом» выглядят корональные дыры, из которых сквозит солнечный ветер. Но не сильно. На нос похожи протуберанцы.

Мистики считают «улыбку» знамением – скорее всего хорошим, не смотря даже на то, что «рот» придает «солнечному лику» чуть истерическое выражение. Будто бы светило не улыбается чему-то, а хохочет. Но всё равно - это, скорее, к добру. Хотелось бы по крайней мере.

О выражении «солнечного лика» сообщило NASA.

Кто знает, может быть небо явило как раз то самое «верное знамение», о котором таинственно упоминал Нострадамус в своих предсказаниях? Толкователи пророка уверяют, что в Катрене 46 Центурии 3 он имел в виду достижение мира на Украине, которому якобы будет предшествовать некое «верное знамение» на небе какого-то Пленкуса. Какой-такой Пленкус и что за знамение, он не уточнил. А вдруг «улыбка» - это то самое?

Кстати, Солнце «чудит» не в первый раз. Например, в 2014 году – тоже накануне Хэллоуина, оно исторгло несколько вспышек таким образом, что стало напоминать праздничную тыкву. А в феврале 2015 года светило чем-опечалилось. Тогда «ртом» предстала плазменная нить, протянувшиеся почти на 900 тысяч километров. Изогнувшись, она придала «лику» печальное выражение.

В 2014 году на кануне Хэллоуина светило «прикинулось» тыквой.

Бывает, что Солнце «печалится».

К слову, те знамения прошлых лет ничего судьбоносного - в глобальном масштабе - не принесли. Ни веселого, ни грустного. Дождемся ли чего-нибудь от нынешнего? Порадует даже, если не произойдет ничего плохого.