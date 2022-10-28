«Птичка свободна»: Илон Маск стал хозяином «Твиттера» и готов показать, что такое настоящая свобода слова

Новый владелец Твиттера называет себя абсолютным сторонником свободы слова, поэтому уже пообещал ограничить модерацию контента. Фото: REUTERS

Эпопея с покупкой Твиттера Илоном Маском наконец-то завершилась. Миллиардер выложил $44 млрд за платформу - сумма сделки, определенная еще в апреле, не изменилась. Теперь соцсеть ждут грандиозные перемены - Илон Маск обещает, что Твиттер может стать площадкой с широким функционалом - через нее можно будет заключать сделки, оплачивать доставку продуктов и вызывать такси.

Оказавшись во главе Твиттера первым делом миллиардер уволил весь топ-менеджмент корпорации, в том числе директора по юридическим вопросам и политике Виджаю Гадде, которая ответственна за блокировку экс-президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия в январе прошлого года, и главного исполнительного директора Парага Агравала, заявлявшего, что все белые — расисты. Бизнесмен обвинил их в том, что они вводили в заблуждение его и инвесторов Твиттера, отказываясь назвать реальное количество фальшивых аккаунтов на платформе.

«Птичка свободна», - написал в своем аккаунте Маск, указав в описание своего профиля Chief Twit. Это словосочетание можно понимать буквально - «главный в Твиттере», но с точки зрения английского слэнга - «главный придурок».

«Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю, - пояснил бизнесмен свои намерения. - Для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости».

ДОРОГУ ТРАМПУ

Со сменой руководства пользователи ждут грандиозных перемен в работе соцсети. Новый владелец называет себя абсолютным сторонником свободы слова, поэтому уже пообещал ограничить модерацию контента. Маск мечтает победить воинство спам-ботов в Твиттере и сделать публичными и понятными алгоритмы, по которым соцсеть показывает материалы пользователям. Собственно, из-за отказа руководства Твиттера предоставить Маску реальный процент аккаунтов-ботов и стал причиной, по которой сделка сорвалась весной и в дальнейшем вылилась в судебные разбирательства.

Также Илон Маск обещает, что отменит пожизненный бан. Он добавил, что хочет предотвратить превращение платформы в рупор ненависти и раскола, а сделать ее, напротив, «теплой и гостеприимной для всех». Первым, кого может коснуться отмена блокировки, станет бывший президент США Дональд Трамп. Маск пообещал, что политик получит доступ к своему аккаунту, заблокированному в прошлом году, уже в следующий понедельник.

После появления новостей о смене владельца Твиттера Дональд Трамп якобы поздравил Илона Маска с покупкой соцсети. Но это оказалось фейком, сообщила газета The Daily Beast. Глава Truth Social, соцсети принадлежащей Трампу, Девин Нуньес заявил, что пресс-служба экс-президента не распространяла никаких поздравлений.

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Вернется ли Дональд Трамп в Твиттер, покажет время. Поскольку ранее бывший президент не раз говорил, что не станет этого делать даже если платформу приобретет Илон Маск. Зря что ли он создал свою собственную соцсеть?!

РАКОВИНА, ЗАХОДИ

После приобретения Твиттера Илон Маск стал крупнейшим индивидуальным акционером корпорации. Каждая акция обошлась инвестору в 53,70 долларов. Он обещает, что займет пост гендиректора.

Прежде чем закрыть сделку бизнесмен заявился в штаб-квартиру Твиттера с сантехнической раковиной в руках. Таким образом он проиллюстрировал мем «let that sink in». Он основан на английском каламбуре: фраза «пусть до вас это дойдет» произносится так же, как и «дайте раковине войти».

Оказавшись в главном офисе Твиттера, Маск пообщался с сотрудниками. Он пообещал, что не станет массово увольнять работников. Хотя ранее он говорил, что готов сократить до 70% штата.