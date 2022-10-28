Как Путин обновит российскую власть

О необходимости обновляться Владимир Путин рассказал на первом заседании Координационного совета при правительстве. Фото: REUTERS

О необходимости обновляться Владимир Путин рассказал на первом заседании Координационного совета при правительстве. Президент объяснил, что это вынужденная необходимость, но по-другому сейчас никак.

- Мы столкнулись с необходимостью решать вопросы спецоперации более быстрыми темпами. Мы уже в прошлом обсуждали улучшение административных процедур, - напомнил глава страны.

Российский лидер для начала предложил избавиться от лишней бюрократии.

- Если мы будем прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению, - заметил Путин.

Собственно, Координационный совет и создан, чтобы быстро решать, какие административные барьеры отменить в первую очередь. В мирное время этим должно заниматься правительство. Но бесконечные согласования всех министерств могут растягиваться на месяцы. Сейчас же скорость нужнее всего.

- В работе нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и в совершенно других условиях. Поэтому обращаю внимание: нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать быстро к реальной ситуации, - поручил президент.

Правда, он сделал оговорку, что законы нарушать нельзя. Как говорится, нельзя вместе с водой и ребенка выплеснуть. Если, к примеру, надо будет увеличить производство тушенки для фронта, это не значит, что ее можно делать хуже.

Координационный совет при правительстве будет заниматься материальным снабжением спецоперации. В помощь создана и специальная Комиссия Госсовета. Она будет отвечать за помощь регионам.

Не все чиновники на местах хорошо понимают, как им лучше перестроить работу. Комиссия, которую возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, как раз поможет советами. Или как-то еще.

- Уровень поддержки регионам необходимо определить, - поручил президент.