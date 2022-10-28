Школьник из Перми придумал поилку для больного кота и стал финалистом международной выставки

Вода, до того, как политься струйкой, очищается от примесей и насыщается кислородом. В итоге, кот школьника вылечился от серьезного заболевания.

Выставка проходит в Индонезии на острове Бали, с 29 по 31 октября состоится финал. В нашей команде – семеро ребят из Москвы, Перми и Зеленодольска.

Егор Копытов – ученик пермской школы №93 – повез кошачью поилку-фонтанчик. И что тут такого, спрашиваете? А то, что поилка эта не простая, а многофункциональная. Сделана в виде небольшого аквариума, а в нем водяной насос с фильтром и трубками. Вода, до того, как политься струйкой, очищается от примесей и насыщается кислородом – сплошная польза для мурзика! Егор, к слову, не ради славы эту штуковину придумал – собственного питомца спасал от мочекаменной болезни. Ветеринар строго-настрого сказал: хотите мурзика вылечить – сделайте так, чтобы он пил много воды, причем чистой. Кот у Егора упрямый – жуть. Нужен был какой-то хитрый подход. Сначала мальчик смекнул, что к льющейся воде кот больше интереса проявит, чем к стоячей из миски, а потом «докрутил» идею, добавив очистку. И кота, кстати, вылечил! Что дальше? Егор может получить на выставке медаль и аплодисменты. А если его изобретение какой-то бизнесмен захочет запустить в производство, еще и деньги заработает.

В этом году тема смотра — «Инновации для всех». Ждут более 250 умников и умниц в возрасте от 6 до 19 лет из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран. Что еще наши участники повезли? Персональное устройство, которое прикрепляется к телу, слушает, как человек дышит (по принципу стетоскопа) и записывает звуки на носитель. А врач потом по этой звукозаписи отслеживает, все ли в порядке с пациентом после лечения. Причем пациент может быть в Москве, а доктор – в Саратове. Еще одно умное устройство - контейнер для автоматического дозирования лекарств «Помощник», который выдает больным лекарства по времени. Удобно для ухода за пожилыми. Кроме того, есть модель автомобиля на водородном топливном элементе - автор уверяет, что это лучшая альтернатива бензину. И полезных штуковины для железных дорог.

Умный контейнер для лекарств.

Модель автомобиля на водородном топливном элементе.

На выставке в 2018 году россияне получили 12 золотых и 5 серебряных медалей. А из изобретений особенно запомнилась умная решетка для ливневок, в которой не застревают женские каблучки.