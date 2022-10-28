Информационная безопасность. Какие опасности поджидают детей в Интернете

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска — «Информационная безопасность».

Обсудим, какие опасности сегодня поджидают детей и подростков в сети, и расскажем, как эффективно им противостоять. А еще отдельное внимание уделим такой важной проблеме как фейковые новости.

Спикеры: дети, родители и генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».