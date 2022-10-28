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Общество27 октября 2022 22:00

Информационная безопасность. Какие опасности поджидают детей в Интернете

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают самые важные для себя темы

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска — «Информационная безопасность».

Обсудим, какие опасности сегодня поджидают детей и подростков в сети, и расскажем, как эффективно им противостоять. А еще отдельное внимание уделим такой важной проблеме как фейковые новости.

Спикеры: дети, родители и генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

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