Чеснок мог спасти Григория Распутина от отравления цианистым калием

Фотопортрет Григория Распутина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В знаменитом деле об убийстве Григория Распутина нарисовался новый поворот. Старца убила группа заговорщиков во главе с князем Феликсом Юсуповым. Произошло это 17 декабря 1916 года. Шел третий год Первой мировой войны, ситуация на фронтах складывалась тяжелая, царская семья стремительно теряла популярность. Общество считало, что одним из виновников надвигающейся катастрофы был Григорий Распутин, чье влияние на императора и императрицу было колоссальным. Люди подозревали, что под давлением Распутина на ключевые должности в армии и правительстве назначаются прогерманские шпионы и предатели.

Заговорщики решили использовать яд, поскольку считали, что это лучший способ скрыть следы преступления. К заговору привлекли врача Станислава Лазоверта. Он предложил применить надежное средство - цианистый калий. Вот как описывал впоследствии сцену подготовки к убийству князь Юсупов: “Доктор Лазоверт надел резиновые перчатки, взял из шкатулки несколько кристалликов яда, истер в порошок. Затем снял верхушки пирожных, посыпал начинку порошком в количестве, способном, по его словам, убить слона. В комнате царило молчанье. Мы взволнованно следили за его действиями. Осталось положить яд в бокалы. Решили класть в последний момент, чтобы отрава не улетучилась.”

Однако, мы знаем, что яд не подействовал. Распутин, как ни в чем не бывало, выпил чай с пирожными. Затем угостился вином без видимых для себя последствий. Разве что заметил, что “мадера у вас бочкой пованивает” (цианистый калий обладает запахом горького миндаля). В итоге заговорщики вынуждены были применить огнестрельное оружие. Хотя и оно “подействовало” не сразу: убитый было Распутин вскочил в тот момент, когда убийцы собирались грузить труп в автомобиль, и принялся душить Юсупова. Затем на теле Григория насчитали несколько ранений, три из которых врачи признали смертельными.

Над вопросом “Почему Распутина не убил цианистый калий?” энтузиасты и специалисты до сих пор ломают голову. Кто-то видит в этом проявление сверхъестественных способностей старца. Другие винят извечное российское разгильдяйство. Как говорил декабрист Муравьев-Апостол, после того, как во время казни у него оборвалась гнилая веревка: “Бедная Россия! У нас даже повесить как следует не умеют”. Есть версия, что доктор Лазоверт не захотел брать грех на душу и подсыпал в еду безвредный порошок. Но верится в это с трудом, потому что добивали Распутина при живейшем участии доктора-гуманиста.

Недавно появилось новое объяснение: Распутина могла спасти привычка есть много чеснока. Народная медицина утверждает, что чеснок помогает от простуды. Его также на дух не переносят вампиры. Однако этими свойствами магические возможности чеснока не исчерпываются. Был ли Распутин фанатом этого пряного растения? Историк Дуглас Смит утверждает, что старец, которому приписывали невероятную духовную и сексуальную силу, хранил нежную привязанность к борщу с чесноком до конца своих дней.

Распутин в окружении почитателей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Его недоброжелатели говорили, что Распутин, выросший на простой деревенской пище, попав в высшее общество, объедался деликатесами и упивался шампанским. На самом деле это не так, - утверждает Дуглас Смит. - Распутин держал простой стол. Возможно, иногда нем появлялась экзотическая еда и напитки, но это были подарки от поклонников и просителей. Он любил уху и темный хлеб, редис, лук, и другие простые овощи... Кроме того, обратите внимание, что Распутин не растолстел во время жизни в Петербурге. Его тело оставалось подтянутым и жилистым.

Распутин действительно и при царском дворе оставался деревенским мужиком. Он облизывал ложку, перед тем положить ей еду гостю. Вытирал руки о скатерть. Облизав жирные пальцы, давал их целовать восторженным поклонницам-аристократкам.

Почему на этом фоне чесноку уделяется особое внимание? Дело в том, что у цианистого калия есть несколько противоядий. Одним из них является тиосульфат натрия - белый порошок, который использовался при печати фотоснимков в качестве фиксажа.

Но, похоже, что чеснок тоже может выступать в роли антидота при отравлениях цианидами. Такие выводы ученые делают на основании исследования под заголовком “Влияние чеснока (Allium sativum) и его главного соединения, аллицина, на острую смертность от цианида у крыс”. Оно было опубликовано в научном журнале Comparative Clinical Pathology.

Исследователи разделили лабораторных крыс на три группы и добавляли им в рацион чесночный порошок. В одной группе он составлял 10% рациона, в другой - 20%, в третьей - 30%. Затем бедолаг травили цианистым калием. Дозы были близкие к летальным, в контрольной группе (здесь в еду не добавляли чеснока) умерла половина зверьков. В экспериментальных группах выживаемость была напрямую связана с количеством съеденного чеснока. Среди животных, которые сидели на 10-процентной диете, свой земной путь окончили четыре крысы из десяти. А в команде принимавшей ударные 30-процентные дозы пострадал только один грызун.

Точный защитный механизм чеснока от токсичности цианида неизвестен, но этот эффект может быть связан с соединениями серы, которыми богат чеснок, считают авторы.

Учитывая, что чеснок занимал почетное место в крестьянском рационе, которого демонстративно придерживался Распутин, можно предположить, что именно жгучая и пахучая специя спасла ему жизнь. Правда ненадолго.