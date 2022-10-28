Половина россиян хотели бы видеть Илона Маска президентом США

Илон Маск переходит на новый уровень. Если раньше бизнесмен и миллиардер делал ставку, в основном, на коммерческие проекты, то в последнее время, все чаще он начинает засматриваться в сторону политики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск переходит на новый уровень. Если раньше бизнесмен и миллиардер делал ставку, в основном, на коммерческие проекты, то в последнее время, все чаще он начинает засматриваться в сторону политики. Особое внимание россиян привлекла его заинтересованность в разрешении конфликта на Украине, а заявления, в которых Маск вступается за права РФ на международной арене, заслужили уважение со стороны простого народа. Также россияне с одобрение отнеслись к намерению бизнесмена дать после покупки Twitter пользователям свободу слова и возможность обсуждать любые темы, иметь собственную точку зрения. На фоне всех этих новостей половина россиян заявили, что хотели бы видеть Илона Маска президентом Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Каждый третий россиянин (36%) полагает, что если бы Америку возглавил Илон Маск, то, возможно, отношения России и США, наконец-то, наладились бы. Ведь все заявления бизнесмена касательно международной повестки звучат здраво и заставляют поверить, что миллиардер – человек честный и справедливый.

Еще 13% опрошенных отмечают, что считают Маска лучшим кандидатом на пост президента США. Особенно если учесть, что действующий глава Белого дома с каждым днем все больше и больше разрушает международные связи и вгоняет самих американцев в кризис, то на его фоне Маск кажется куда лучшим управленцем.

«Мне кажется, кто угодно будет лучше справляться с обязанностями президента, чем Байден», - говорит участник опроса.

«Маск точно был бы лучшим президентом, чем Байден, или Зеленский на Украине», - соглашается другой.

«Уж не знаю, готов ли Маск к такой должности, но мне кажется, он мог бы быть неплохим президентом», - отмечает третий.

При этом 11% выразили мнение, что бизнесменам не место в политике, такими серьезными делами должны заниматься профессионалы. А когда президентом становится кто-то со стороны, ни к чему хорошему это не приводит. И пример тому – современная Украина с президентом-комиком, считают участники опроса.

27% респондентов говорят, что им все равно, кто будет руководить Штатами, это дело самих американцев, пусть они и выбирают себе лидера.

А оставшиеся 11% признались, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,2 тысячи человек.