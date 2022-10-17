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Общество16 октября 2022 22:00

Мой папа самый лучший! Каким должен быть отец для ребенка?

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают самые важные для себя темы

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска «Мой папа самый лучший».

Поговорим о важном празднике, который появился не так давно — Дне отца. В этом году российские папы отметят свой официальный день в это воскресенье.

Ведущие программы: Анджелина Трошина 15 лет, Иван Ковнацкий 16 лет, Сергей Чикин 12 лет

Спикеры программы: дети, родители, Оскар Кучера, многодетный отец, актер театра и кино, музыкант и телеведущий.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

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