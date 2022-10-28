Мужа Нэнси Пэлоси избили молотком

Cпикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси с мужем Полом. Фото: EAST NEWS

Злоумышленник ворвался в дом третьего по значимости американского политика, спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Это произошло в Сан-Франциско, где постоянно проживает семья Пелоси.

В это время в доме самой мадам спикера не было. Преступник, проникший в частную резиденцию, набросился на ее мужа, Пола Пелоси, который находился в доме один.

Полиция подтвердила, что нападавший использовал молоток, но никаких дополнительных деталей случившегося не привела.

Известно лишь, что Пол Пелоси подвергся жесточайшему нападению и в настоящий момент находится в больнице. Подробности его состояния и возможные травмы должны быть скоро обнародованы.

Преступник, чья личность устанавливается, уже задержан. «Мотивы совершенного им нападения расследуются», - заявили в полиции Сан-Франциско.

82-летний Пол Пелоси управляет собственной компанией, связанной с инвестициями в недвижимость и венчурными капиталовложениями. Свою будущую супругу он встретил, будучи студентом; они поженились в 1963 году. У них – пятеро детей.

Полиция обещает сообщить дополнительные подробности в ближайшее время и пока отказывается комментировать любые версии случившегося.

Пресс-служба Белого дома подтвердила, что Байден извещен о случившемся.

«Президент молится за здоровье Пола Пелоси. Глава государства созвонился с Нэнси Пелоси и выразил ей свою поддержку. Он надеется на полное выздоровление пострадавшего», - говорится в сообщении.