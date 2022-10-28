Госдума уходит на фронт: сколько депутатов записались в добровольцы и как они служат

Депутат Госдумы Башанкаев рассказал, как парламентарии-добровольцы служат в зоне спецоперации. Фото: Роман Садовой

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отправился добровольцем в зону спецоперации. Он сам приехал в Элисту, пришел в военкомат и заявил, что хочет быть мобилизованным. Решение депутата поддержал и бывший сенатор, а теперь глава республики Калмыкия Бату Хасиков. При этом особо подчеркивается, что Башанкаев, несмотря на статус депутата, будет служить на общих условиях. Единственное отличие, это его профессия: Бадма Николаевич - хирург-онколог. А значит и служить он будет не в окопе с автоматом, а с хирургическим скальпелем.

«Комсомольская правда», дозвонилась до Бадма Башанкеева, когда он был на пути в Донецк. Он рассказал чем будет заниматься в зоне спецоперации и что будет с его основной работой - Государственной думой.

- Бадма Николаевич, где вы сейчас находитесь?

- Пока в Ростове. Но уже завтра будем в Донецке. Я опять везу с собой много оборудования. Так что ждем, когда придет специальная машина, которая заберет меня и мой скарб.

- Вас уже экипировали для службы?

- Да, еще в Калмыкии дали мобилизационный набор. Спальник, два рюкзака - прямо много всего. Плюс у меня с собой свой рюкзак, плюс оборудование для больницы и завтра еще друзья по моей просьбе привезут расходники, которые я должен отвезти в военную лабораторию, в военный госпиталь. У них закончились реагенты, и я решил, чтобы не ждать, пока доставит Министерство обороны, самому туда отвезти. Чтобы не просто приехать с пустыми руками.

- В первым начали ездить в Донецкие больницы волонтером с первого дня спецоперации. Сегодня вы получается уже мобилизованный военнослужащий?

- Да, у нас такая юридическая коллизия. Я доброволец по мобилизации.

- Военно-полевой хирург? В палатке на передовой.

- Не все можно рассказывать вслух, но скажу так: министерство обороны очень внимательно к этому относится. Они приняли решение, что будет более эффективно использовать меня в военном госпитале. Для работы в поле я не очень подхожу по квалификации. И моя специальность больше нужна уже на втором этапе, когда я могу оказывать какую-то специализированную помощь.

- Перед вами уже поставили какие-то задачи?

- Зная мой характер, командование попросило не сильно активничать. И носить средства защиты. Я, конечно, больше привык работать в операционном костюме и мягких тапках, но ничего и к бронежилет привыкнем. А так цели одни - чем лучше, чем качественнее, чем быстрее мы сможем помочь нашим пациентам, тем больше будет живых, здоровых людей.

- Но ваша специальность. Вы хирург-онколог-колопроктолог. Наверное, не онкология будет вашим профилем?

- Конечно, нет. Но хирурги-онкологи, специалисты в брюшной полости, чуть больше понимают анатомию, чем обычный общий хирург – доступ к сосудам, к сложным расположениям органов, например, в малом тазу. Это мой конек. Как показали прошлые поездки, мои навыки уже пригодились, и, уверен, сейчас тоже будут нужны.

- А как же основная работа? Государственная Дума, законы, заседания, коллегии…

- Никуда не делась. Вот сегодня я провел два важных совещания по вдиеосвязи. Да, я пока в Ростове - в Донецке все будет совсем по-другому. Там будет режим радиомолчания, но когда можно будет, я буду работать по защищенной связи. Это разрешили.

- Еще, что целый ряд депутатов сейчас находятся в зоне спецоперации. Это и Адам Делимханов, и Виталий Милонов служит артиллеристом. Они с вами делились впечатлениями?

- С Виталием Валентиновичем мы сидим рядом в Госдуме. Сейчас он мне иногда пишет, просит за больных, за пациентов, с которыми встречается в зоне спецоперации. А так, у нас переписка обычно: «Как ты?» - «Нормально». Это чтобы не нарушать режим радиомолчания. Иногда фото пришлет какое-нибудь. Но без геолокации.

С остальными, кто там еще работает мы практически не общаемся, чтобы «противоположная сторона» не воспользовалась этим. А то, например, на Артема Бичаева (первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, - ред.), уже открытая охота. На меня, как только стало известно, что я мобилизовался тоже открыли охоту.

- А не страшно?

- Страшно было, когда мы поехали в первый раз - в феврале-марте. Но и тогда уже отношение людей нас успокоило, они поняли, что мы не временщики какие-то. А сейчас, когда прошел референдум, когда это Россия…

Россия дала мне все - лучшее образование, обучение в самой лучшей клинике по моей специальности в разных странах, меня всегда поддерживали. И сейчас, когда стране чуть сложнее, чем обычно, не оказать ей помощь было бы неправильно. Да и я Калмык! Мы всегда были защитниками России. Так что такая у меня судьба.

Башанкаев не первый депутат, который отправился служить в зону спецоперации. Самый известный из них, пожалуй Виталий Милонов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

КТО ЕЩЕ СЛУЖИТ В ЗОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Башанкаев не первый депутат, который отправился служить в зону спецоперации. Самый известный из них, пожалуй Виталий Милонов. Он заявил, что отправился добровольцем на Донбасс 23 сентября - через два дня после того, как президент объявил частичную мобилизацию. По неподтвержденным данным, Милонов служит старшим артнаводчиком и имеет позывной «Густав».

Кроме того, практически на постоянной основе выполняет задачи спецоперации депутат Адам Делимханов. Он является лидером добровольцев Чеченской республики. 26 апреля указом Президента за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации Делимханов удостоен звания Героя Российской Федерации.

Кроме того, задачи в районе спецоперации выполняют: Ахмед Догаев, Дмитрий Саблин (он родом из Мариуполя) и Виктор Водолацкий (бывший атаман Всевеликого войска Донского, прибыл в зону спецоперации 25 февраля), председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов (он просил отправить его на самый напряженный участок фронта, чтобы выносить раненных с поля боя), депутат Сергей Сокол.

Отправился служить и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он опубликовал у себя в телеграм-канале несколько фотографий, где он в боевой экипировке запечатлен вместе с командирами батальонов ДНР. На нашивке Рогозина видна надпись «Космос» (видимо, это его позывной).

И ЕЩЕ ДЕТИ

Мобилизуются не только депутаты, но и их дети. Сын главы Крыма Сергея Аксенова чуть ли не первый был призван к Крыму по частичной мобилизации. Он уже в расположении части. Также мобилизован сын депутата Госдумы Виталия Лихачева.