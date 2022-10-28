«Осуждать можно долго, назови альтернативу»: актер Андрей Мерзликин ответил бегущим из России артистам

Актер Андрей Мерзликин. Фото: YouTube

Если широкая публика помнит Андрея Мерзликина по роли Димона в бандитской драме «Бумер», то более искушенная аудитория прекрасно знает театральные работы артиста, роли в сериале «Территория», «Крик совы», «Годунов», а также в картинах «Единичка», «Зеленая карета» и «Облепиховое лето». Он часто играл военных, еще с 2014 года поддерживает русский мир, в 2017 году участвовал в акции против убийств детей на Донбассе украинскими войсками, а теперь решил дать развернутое интервью блогу «Эмпатия Манучи», где внятно озвучил свою позицию по СВО и не только.

ПРО ЭМИГРАНТОВ-КОЛЛЕГ

«Я здесь. И бегства не понимаю. Никогда не был борцом против чего-то, но всегда был пропагандистом [такой позиции]: если тебе не нравится, то скажи, что должно быть, что важно, какая альтернатива. Осуждать можно долго. А как ты это видишь? И самое сложное — выскочить из образа диванного комментатора. К тому же делом, к тому же с горячим сердцем. Я все понимаю. Взрослый человек. Знаю, откуда возникает такая реакция у людей, а откуда такая. И вот мой сосед все ругает, отрицает, но у меня находятся силы с ним сесть и разговаривать. А вот у них [инакомыслящих эмигрантов] не хватает. Я могу понять и принять человека с любым мировоззрением, а в их мире меня нет!»

Актер Андрей Мерзликин. Фото: YouTube

ПРО РОДИНУ

«Легко можно сказать «Я люблю Россию!», но когда слова имеют плакатную окраску, они получают совсем иную интонацию. Я говорю, что место, где я родился, — мое. Потому что всю свою жизнь несу родину в себе и жив ею. Именно она дает силы, когда становится невыносимо грустно, тяжело. Песни, на которых ты вырос. Сказки, которые ты слушал. Друзья во дворе. Ласковое слово матери. Вот, что такое родина. Я с теми людьми, которым это дорого»

ПРО ВЫСТУПЛЕНИЕ В ГОСПИТАЛЕ

«Мы — артисты, и больше ничего, кроме как выступать, читать не умеем. И когда мы приезжаем в больницы, госпитали [с ранеными участниками СВО], то видим вещи, которые нельзя [невозможно] отразить в кино. Захожу в палату. В диком зажиме. Думаю, сейчас с ребятами-музыкантами сделаем! А ситуация немного абсурдная: людям тяжело, они болеют, им точно не до стихов и песен. Ну точно. А мне с порога говорят: «Не надо этих песен, не надо ничего. Можете быть свободны» Я все понял, но неожиданно это было. Спрашиваю: «А чем мотивировано-то?» А он отвечает: «Это все мне не нужно. Я работаю [на военной службе]. Это просто моя работа. Сейчас поправлюсь и поеду снова» Это сильно отрезвляет. Правда всегда одна. И она немногословна».

ПРО ВОЙНУ И МИР

«В романе «Война и мир» есть точка зрения на мир и войну, в экранизации Сергея Бондарчука, в романе «Тихий Дон» Михаила Шолохова и в картине «Они сражались за Родину» тоже. Мне это озвучила Ирина Константиновна Скобцева, жена Сергея Федоровича Бондарчука, когда мне довелось быть у нее в гостях: «Запомни одну простую вещь. Мир — это не значит отсутствие войны. Мир — это то, что завоевывается» Так устроена человеческая природа: у одного такой интерес, у другого - такой. Каин и Авель»