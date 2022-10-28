Идем в библиотеку! Как сделать библиотеки привлекательными для подростков

Идем в библиотеку! В очередном выпуске программы «Наше время или взрослым вход воспрещен» ведущие Сережа Чикин, 12 лет, Анджелина Трошина 15 лет и Ваня Ковнацкий 16 лет, обсуждают - как сделать библиотеки привлекательными для подростков?

Вместе с ними ответ на вопрос ищут родители, ребята-слушатели и Олег Рой, российский писатель, автор психологических романов и более 150 произведений для детей. Член Союза писателей России, член правления Ассоциации Анимационного кино. По данным книжной палаты Российской Федерации Олег занимает 1 строчку рейтинга как детский автор.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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