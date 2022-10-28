Русский режиссер Илья Найшуллер снимет для Голливуда фильм с «черным Джеймсом Бондом»

Кинорежиссер Илья Найшуллер.

По понятным причинам в последнее время поступает мало новостей об успехах наших соотечественников в Голливуде. Можно вспомнить разве что статуэтку «Эмми» воронежского звукорежиссера Лены Гликсон и несколько ролей русских актеров в иностранных сериалах.

Тем приятнее узнавать, что не все продюсеры видят врагов в русских специалистах — и некоторым из них очень даже охотно предлагают работу. Так было с Ильей Найшуллером — 38-летним сыном бизнесмена, московским режиссером гламурного сериала «Барвиха», боевика «Хардкор» с Данилой Козловским и «Никто» с Бобом Оденкерком — звездой проекта «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

В свое время Илья, поработавший за рубежом, признавал, что в Голливуде предвзятое отношение к русским, поэтому ни одного положительного главного героя ни один российский актер там не сыграл.

— Никто не будет рассматривать фигуру неизвестного русского артиста и думать — давайте для него придумаем фильм или роль, — говорил Найшуллер. — Так не работает. Так может сделать режиссер, который смотрит сценарий и видит на эту роль русского артиста. И холодная война оставила свой след. Для многих американцев русские остались великой угрозой. «Красные сейчас начнут приземляться и захватят». Китайцы делают фильмы, где американцы — злодеи.

Однако режиссер продолжает жить в США, работать с иностранным агентом и верить в успех. И добивается своего. Так, на днях стало известно, что Найшуллера утвердили в качестве режиссера фильма Heads of State («Главы государства») для популярного американского сервиса Amazon.

Сюжет картины держится в секрете, но уже понятно, что это будет комедийный боевик, где враждующие герои объединятся против общего врага (западная пресса представляет работу миксом фильмов «Самолета президент» и «Молодые копы»).

На главные роли утверждены не третьесортные актеры, а вполне себе звезды Голливуда: британец Идрис Эльба («Прослушка», «Лютер») — первые темнокожий претендент на роль Джеймса Бонда и Джон Сина — американский рестлер, промышляющий съемками в кино.