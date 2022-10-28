Рекордные алименты — актер Петренко должен детям от Климовой 6 миллионов: звезды начинают борьбу за деньги в судах

Игорь Петренко стал рекордсменом-должником по алиментам: сыновьям от актрисы Екатерины Климовой он задолжал больше 6 миллионов рублей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В ноябре в нескольких звездных семьях пройдут судебные заседания, где экс-мужья и жены будут спорить о размере алиментов на общих детей. Ситуации у всех разные. Рассказываем, кто и за что будет бороться.

Климова и Петренко

Недавно многие СМИ написали о том, что Игорь Петренко имеет долг по алиментам в размере 360 тысяч рублей – он перестал перечислять выплаты на двух сыновей от артистки Екатерины Климовой. Однако сумма долга Петренко гораздо больше. На днях мы спросили у самого актера о долге детям. А Петренко в ответ сыграл: «Ничего не знаю!»

Долг актера зафиксирован на сайте Федеральной службы судебных приставов: на 28 октября – задолженность Петренко по алиментам составляет 6 миллионов 242 тысячи 442 рубля. Месяц назад было больше на 91 тысячу 813 рублей – столько актер выплатил за минувший месяц. Сумма рекордная. Судебный пристав по требованию Екатериной Климовой подал иск к должнику в суд о временном ограничении на выезд Петренко Игоря Петровича за границу. Заседание назначено на 14 ноября.

Актеры Климова и Петренко развелись 8 лет назад после 10 лет брака. И заключили соглашения у нотариуса, где обозначили фиксированный размер алиментов. Он не привязан к прописанным в законе выплатам – в этом случае алименты на двух детей составляли бы 1/3 от доходов родителя. У супругов есть право зафиксировать по договоренности любую сумму в соглашении. Сколько именно должен платить Петренко неизвестно. По слухам долг копился с начала года. Почему актер не попытался через суд снизить размер алиментов – неизвестно. Ведь после подписания соглашения по алиментам у Петренко родилось трое детей, изменились доходы.

28 октября 2022 года на сайте Федеральной службы судебных приставов зафиксирован долг Петренко по алиментам в размере 6 миллионов 242 тысячи 442 рубля.

У 45-летнего Игоря Петренко и его жены Кристины Бродской три дочки, живут они на съемной квартире. Кристина даже жаловала: «У Игоря много обязательств. Дочь занималась фигурным катанием, а когда коньки ей стали маловаты, то купить новые возможности не было, поэтому мы приостановили занятия…» Но Петренко известный артист – много снимается. И ему придется погасить все долги по алиментам. Должен Петренко своим сыновьям от Екатерины Климовой - 15-летнему Матвею и 14-летнему Корнею.

44-летняя актриса Екатерина Климова не замужем, с детьми и мамой она живет в загородном доме в подмосковном элитном поселке. Климова оплачивает учебу сыновей в частной школе (Ломоносовской) - в год 1 миллиону 620 тысяч рублей за ребенка. Екатерина также воспитывает двух дочерей: 20-летнюю студентку Лизу от бизнесмена Ильи Хорошилова, и 7-летнюю Беллу от актера Геллы Месхи. Климова хорошо зарабатывает – съемки, спектакли, реклама. Однако справедливо полагает, что отцы должны также финансово участвовать в воспитании своих детей. Поэтому будет требовать алименты с Петренко в установленном законом порядке.

Адвокат Тимур Матвеев рассказал KP.RU о механизме взыскания алиментов с должников.

Адвокат Тимур Матвеев объяснил юридические нюансы взыскания алиментов с должников.

1. На одного ребенка размер алиментов ¼ от всех доходов одного из родителей. На двух детей - 1/3, а на трех и более детей – ½. Алименты могут быть определены и в твердой денежной сумме – это зависит от многих факторов. К примеру, когда заработок отсутствует и взыскание алиментов в долях затруднительно. Или когда имеет место нерегулярный заработок, или получение дохода в натуре или в иностранной валюте.

2. У приставов вся информация о доходах должника есть. Они ее получают в том числе и в электронном виде. Все взыскания происходят в судебном порядке. В случае задолженности можно обратится в суд с ходатайством об истребовании из налоговой инспекции данных о полученных отцом (или матерью) ребенка доходов. Данные по имуществу можно запросить из Росреестра, из органов ГИБДД… Также можно получить сведения из банков: о наличии счетов, поступлениях на них денежных средств. Алименты подлежат уплате со всех видов доходов. Когда один из супругов знает о дополнительных доходах должника – стоит сообщить об этом письменно, а в подтверждение попросить суд истребовать документы из соответствующих органов. После этого при установлении размера алиментов суд будет учитывать данные о всех доходах экс-супруга.

3. К должнику судебный пристав применяет целый ряд мер: вплоть до уголовного преследования. Чаще всего это - ограничение выезда за пределы страны (когда долг от 10 тысяч рублей), ограничение действия водительского удостоверения. Эти меры временные – действуют до выплаты долга по алиментам. Если алименты не уплачены своевременно, то закон предусматривает начисление неустойки.

Борисова и Аксенов

16 ноября Дана Борисова в суде будет бороться за увеличение алиментов на 15-летнюю дочь Полину Аксенову. Полина живет с мамой, а от отца получает 15 тысяч рублей в месяц, так как он предоставил в суде справку о минимальной зарплате. Раньше Борисова зарабатывала как эксперт на ток-шоу, но скандальных передач в телеэфире осталось мало, поэтому доход у телеведущей упал.

В суде 46-летняя Дана Борисова будет доказывать, что ее экс-супруг 42-летний предприниматель Максим Аксенов скрывает реальные доходы: так как он гендиректор собственной компании с оборотом 56 миллионов рублей в год. Дана возмущена: «На него не зарегистрировано никакого транспорта, хотя он ездит на джипе «Mercedes-Benz». Квартира куплена в ипотеку. Не знаю, какую можно выплачивать ипотеку, если у тебя зарплата 25 тысяч, а 15 из них ты отдаешь на алименты…»

Тихомирова и Долински

Актриса Любовь Тихомирова судится экс-мужем дирижером Ласло Долински. У экс-супругов подрастает 8-летняя дочь Любава. После развода Ласло предложил установить алименты в твердой сумме 30 тысяч рублей. Тихомирова была в курсе реальных доходов мужа и попросила: «Хотя бы 50 тысяч. Мы же живем в Москве! В ответ: «Ах ты не хочешь 30?» Ласло в суде предъявил справку о зарплате в 23 тысячи 508 рублей. Поэтому платит ¼ от заявленного дохода, то есть 5 тысяч 800 рублей алиментов. Любовь таким размером алиментов не довольна. Ее бывший – владелец художественной образовательной студии. Но договориться Ласло и Любовь не могут: в суде на Тихомирову Долински сейчас повесил часть своего долга: в браке он брал кредит размером 4 миллиона рублей, о котором Любовь даже не знала. Актрису радует одно: квартиру она купила до брака, а расширила жилплощадь после.

Пелагея и Телегин

В Никулинском районном суде скоро назначат дату заседания по иску 30-летнего нападающего хоккейного клуба «Авангард» Ивана Телегина к экс-жене 36-летней певице Пелагее. Иск - о снижении размера алиментов на 5-летнюю дочь Таисию. Пара развелась три года назад, Телегин перечисляет дочери ¼ доходов – по слухам это около 500 тысяч рублей в месяц. В новом браке у Ивана детей нет, но недавно он начал платить алименты на 6-летнего сына Марка от экс-гражданской жены Евгении Ноур. От Жени хоккеист в свое время ушел к Пелагее. Ноур через суд добилась алиментов. И Телегин начал платить двум детям от разных женщин. В этом случае он может просить, чтобы размер алиментов не превышал 33% от ежемесячного дохода. Сейчас Телегин платит алименты дочери в размере 25%. В иске мужчина просит уменьшить эту выплату до 16,5%. Тогда на сына и дочь Телегин станет платить, как и положено - 33%.

Хоккеист Иван Телегин обратился с иском к экс-жене Пелагее — хочет снизить алименты их дочери. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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