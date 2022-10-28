Марина Зудина рассказала, как сына Олега Табакова травили в школе

Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Марина Зудина вспомнила о тяжелом детстве своего сына Павла. Вопреки расхожему мнению, что дети звезд являются всеобщими любимцами, и им все прощается, наследнику Олега Табакова в школе пришлось несладко. У сына актеров не сложились отношения с классом и педагогами. Актрисе даже пришлось перевести сына в другую школу, но и там ситуация не стала лучше.

«Так бывает, что педагог просто не любит конкретного ребенка… А может, она ненавидела всех детей. А возможно, это мы, родители, этому педагогу не нравились?», - рассказала Зудина журналу «Караван историй».

Актриса считает, что сыну специально не давали ролей в школьных спектаклях и концертах, хотя Павел с детства рос артистичным ребенком. Да и родители легко могли помочь ему справиться с творческим заданием.

- Например, Пашу единственного из класса не задействовали на выпускном концерте младших классов. Все дети на том мероприятии что-то делали – кто пел, кто читал стишок. И только Пашу учительница игнорировала, как будто его вообще нет, - вспоминает Зудина.

Еще один неприятный случай произошел с сыном Табакова уже в более старшем возрасте. Учительница забрала у него телефон и при всем классе начала читать сообщение, которое пришло в этот момент ребенку.

- Когда мне позвонили и сказали, что я должна прийти в школу за телефоном сына, я ответила: «Нет, вы вернете телефон не мне, а Павлу. У нас в семье никто не позволяет себе залезать в телефоны друг к другу. Так что я буду на стороне своего ребенка», - заявила Марина.

Олег Табаков и Марина Зудина с детьми Павлом и Машей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса говорит, что Павел долгое время не делился с родителями переживаниями, а все носил в себе. То, насколько его травмирует учеба в школе, Марина поняла в тот момент, когда они получили школьные фотографии.

- Когда мы получили фотографию, на которой запечатлен его класс, он сначала не смотрел на него, а потом порвал фотографию. Вот так ему было больно, - посетовала звездная мама.

Сегодня 27-летний Павел Табаков – востребованный и популярный актер. Он играет в театре и много снимается в кино. У него есть сестра Маша. В отличие от брата, у 16-летней Марии, похоже, нет таких проблем в школе. Девушка растет настоящей красавицей, не исключено, что она тоже выберет актерскую профессию.

Мария выросла настоящей красавицей. Фото: соцсети.

Маша учится в элитной московской школе: один год образования в Хорошевской гимназии стоит 1,5 миллиона рублей. Весной она закончила девятый класс. Раньше Мария получала образование в британской школе, но потом перевелась в русскую. Девушке нужно сдать ЕГЭ, чтобы поступать в вуз. Кроме основной учебной программы она занимается живописью и конным спортом.