Герой спецоперации «Z» сержант Ящуринский сжег четверых диверсантов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

ОБНАРУЖИЛ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Александр Литвинов

«Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Александра Литвинова выполняло задачу по поиску диверсионно-разведывательной группы из числа украинских националистов в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по прилегающей к поселку лесополосе, сержант Литвинов обнаружил группу вооруженных боевиков. Оценив обстановку, Александр принял решение навязать бой противнику.

Воспользовавшись условиями местности, сержант Литвинов с подчиненными заняли выгодные позиции и открыли огонь по врагу. Находясь под шквальным огнем сопротивляющегося противника, сержант Литвинов сумел оказать помощь в эвакуации с поля боя 5 раненым боевым товарищам. По итогам боя отделением Александра Литвинова были уничтожены два расчета ПТРК противника. Оставшиеся в живых националисты отступили. Благодаря грамотным действиям сержанта Литвинова, а также профессионализму его подчиненных боевая задача была успешно выполнена».

ОСВОБОДИЛ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Старший лейтенант Роман Курлов

«Командир взвода старший лейтенант Роман Курлов вместе с подчиненными выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от националистов. Противник предпринял попытку контратаковать при поддержке бронетранспортера наших военнослужащих. В результате обстрела гранатометчик из взвода Романа Курлова получил ранение. Оценив обстановку, старший лейтенант Курлов, несмотря на обстрел со незамедлительно перетащил раненного гранатометчика в укрытие, оказав первую помощь, После чего взял его оружие прицельным выстрелом из РПГ-7 уничтожил БТР противника. Продолжая бой, действуя на передовом рубеже атаки, Роман

лично уничтожил из штатного оружия 12 националистов. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Курлова, а также профессиональные и слаженные действия его подчиненных, способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов».

СЖЕГ ЧЕТВЕРЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Илья Ящуринский

«Командир огнеметного отделения морской пехоты Тихоокеанского флота сержант Илья Ящуринский вместе с подчиненными выполнял боевую задачу по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника, действующих на подступах к одному из населённых пунктов, занятому националистами. Морские пехотинцы, находясь на позиции, вели наблюдение за прилегающей местностью с помощью квадрокоптера. Производя разведку лесопосадки в 500 метрах от занимаемых отделением позиций, была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника из 6 человек, минирующих местность. Оценив обстановку сержант Илья Ящуринский незамедлительно принял решение уничтожить боевиков. В результате двумя точными выстрелами из огнемета сержант Ящуринский уничтожил 4 националистов, Оставшиеся в живых боевики спаслись бегством. В результате грамотных и профессиональных действий сержанта Ильи Ящуринского была сорвана попытка противника заминировать подступы к поселку, что позволило российским подразделениям развить наступление и освободить населенный пункт».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министерство обороны России подвело итоги Всеармейского творческого конкурса «Поэзия Z», в котором приняли участие российские военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции.

Мероприятие прошло 28 октября в Центральном Доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе. В ходе конкурса экспертами центральных военных учреждений культуры и членами жюри было рассмотрено более 500 творческих работ – стихотворений, пьес, песен и рисунков. Из них более половины составили произведения военнослужащих, включая участников специальной военной операции.

На заседании конкурсной комиссии замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин подчеркнул, что перед представителями творческой интеллигенцией стоит важнейшая и сложная задача по формированию новой истории российской культуры.

«Культуры, которая в буквальном смысле зарождается на полях сражений за право нашего народа быть независимым и полноценным участником мирового сообщества. На этом пути нам предстоит сделать многое», - сказал замминистра обороны РФ.

За творческую поддержку личного состава ВС РФ были награждены народный артист России Владимир Стеклов, заслуженные артисты России Игорь Угольников и Ольга Кормухина, музыкант и композитор Алексей Белов, писатель Олег Рой, а также генеральный директор Национальной Ассоциации Драматургов Алина Полякова.

Также состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучшую пьесу для драматических театров Министерства обороны РФ «Сила Слова».

Фото: Министерство обороны РФ

Награждение победителей творческого конкурса «Поэзия Z» планируется в этом ноябре. Их творческие работы лягут в основу большого театрализованного представления в Центральном академическом театре Российской Армии, рассказывающего о героических подвигах военнослужащих.

Специальным гостем мероприятия стал талантливый фронтовой поэт - гвардии старший сержант Сергей Лобанов. Военнослужащий является автором стихотворений «Она», «Моя жена», «Везунчик» и «Три дня», написанных непосредственно на боевых позициях. Военнослужащий проходит службу в Воздушно-десантных войсках, профессионально выполняет сложнейшие боевые задачи и своим творчеством с самого начала специальной военной операции укрепляет боевой дух сослуживцев.