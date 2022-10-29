Программа для смартфона может предсказать инсульт: пять новейших технологий кардиологии

Во Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, сайт KP.RU рассказывает, какие новые потенциальные причины инсультов обозначились за последние годы. Фото: Shutterstock

Инсульт, или острое нарушение мозгового кровообращения – одна из основных причин смертности и инвалидизации во всем мире. Среди главных факторов риска, приводящих к развитию инсульта, – повышенное артериальное давление и болезни сердца, курение и злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и ожирение. А также диабет, наследственность, высокий стресс и психоэмоциональное перенапряжение. Во Всемирный день борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, сайт KP.RU рассказывает, какие новые потенциальные причины инсультов обозначились за последние годы, как в мире научились использовать высокие технологии для лечения и реабилитации пациентов и какие продукты точно помогут в профилактике этой болезни.

ТРИ НОВЫЕ ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТОВ

1. Перенесенный ковид

Пандемия прибавила к списку факторов риска заболевание ковидом. Через неделю после старта COVID-19 риск инсульта, вызванного тромбом, увеличивается в три-шесть раз и остается повышенным по крайней мере в течение месяца.

2. Изоляция и одиночество

Согласно научным исследованиям жизнь в одиночестве увеличивает риск инсульта почти на треть.

3. Последствия ветряной оспы

Еще одно новое исследование показало, что герпес 3-го типа (вирус Варицелла-Зостер, Varicella Zoster Virus, VZV), вызывающий ветрянку и опоясывающий лишай – это возможная неочевидная причина инсультов у людей моложе 40 лет.

По мере того, как растет понимание возможных причин инсульта, развиваются способы лечения и реабилитации пациентов.

5 САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ СПОСОБОВ УЙТИ ОТ ИНСУЛЬТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Виртуальная реальность

На базе Пироговского центра Минздрава России научились лечить последствия инсульта с использованием искусственного интеллекта. Реабилитационный комплекс называется VRMEDSOFT и помогает человеку восстанавливаться в виртуальной среде (VR). Такой своеобразный медицинский робот способствует возвращению к нормальному движению и речи. Причем, аппарат способен общаться, давать обратную связь о прогрессе пациента в лечении.

2. Железная рука

Для улучшения мелкой моторики после инсульта московские врачи теперь могут применять устройство под названием NeuroArm. Железная рука начинает двигаться с помощью биосигналов мозга и мышц. Тренажер можно будет использовать и в домашних условиях.

3. Смартфон – предсказатель

В Великобритании разработали программу для смартфонов, которая способна предсказать риск инсульта, анализируя походку человека.

Для тестирования системы понадобились 5 лет и данные 100 000 добровольцев. Зато теперь телефон умеет всего за 6 минут предсказать, какова у вас вероятность таких сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркт и инсульт. Точность прогноза составляет 70 процентов.

В Великобритании разработали программу для смартфонов, которая способна предсказать риск инсульта, анализируя походку человека. Фото: Shutterstock

4. Химия в помощь

После инсульта в тканях мозга начинается мощное воспаление. Ученые научно-испытательного центра РНИМУ им. Пирогова заметили, что это воспаление можно лечить при помощи некоторых органических веществ из класса N-гетероциклов. Эти соединения защищают нервные клетки от гибели даже при начале лечения через сутки после приступа. В дальнейшем возможна разработка нового лекарства от инсульта на основе этих открытий.

5. Лечение стволовыми клетками

Ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и НИТУ «МИСиС» совместно с российскими и канадскими коллегами изучают применение стволовых клеток для лечения ишемического инсульта спустя 24 часа после события. Результаты обнадеживающие, однако по разным этическим и правовым соображениям такой работы метод пока не получил широкого распространения.

НА ЗАМЕТКУ

Продукты, которые снижают риски инсульта:

- Зеленый чай. У любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развиваются на 1,41 года позже, чем у людей, которые чай не жалуют.

- Вещества какао. Крупномасштабное исследование с участием 21 тысячи пожилых участников показало, что вещества флавоноиды какао способны снизить риск инфарктов и инсультов, причем в определенной группе испытуемых аж на 15 процентов. Правда, участники исследования не ели шоколад, а получали вещества какао в биодоступном варианте.

- Орехи способны благотворно влиять на работу сердца и сосудов. Главное – соблюдать меру. 20–30 граммов различных орехов в сутки, без обжарки, добавления сахара или соли.

- Бананы и авокадо могут эффективно выводить соль, а значит, снизить риски инфарктов и инсультов (аж на 13%).

ВАЖНО!

Риск развития острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта после COVID-19 ниже у тех, кто вакцинировался.

Исследования показывают, что и прививка от гриппа может снизить риск развития инсульта на 11%.

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