Стало известно, что случилось с сыном Ксении Собчак после ее позорного побега

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После внезапного побега Ксении Собчак из России с мускулистым красавцем общественность волнует судьба ребенка телеведущей. Известно, что в Литву жена Константина Богомолова попала одна, бросив супруга и сына Платона в Москве. Третья жена актера Эммануила Виторгана раскрыла правду о мальчике.

Ксения Собчак второй день не выходит на связь с публикой. После побега в Литву вскрылись неожиданные подробности о жене Константина Богомолова. Выяснилось, что у нее есть израильское гражданство. Россияне, узнав об этом, призвали теледиву к ответу. Ведь она на голубом глазу им кричала, что у нее нет никаких паспортов, кроме российского.

Кроме того, еще недавно блондинка сокрушалась: "Мир, который еще вчера был открытым и простым, стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского".

Как бы то ни было, сейчас Ксения залегла на дно в Вильнюсе. В это же время Богомолов отбивается от злопыхателей, уверяя, что у него все хорошо, он в театре, работает.

Ну а судьбу сына Собчак раскрыла третья жена Эммануила Виторгана. Как известно, знаменитый актер является дедом маленького Платона и души не чает в мальчике.

Ирина Млодик попросила не беспокоиться за Платона. "Не переживайте, пожалуйста, все нормально", - сообщила она "КП-Петербург".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабушка раскрыла судьбу сына Ксении Собчак Платона после ее побега в Литву

Ирина Виторган попросила не беспокоиться за сына Ксении Собчак после ее побега в Литву (подробности)