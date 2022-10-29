Андрей Белоусов: Транспортный маршрут «Север – Юг» может составить реальную конкуренцию Суэцкому каналу

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Развитие наиболее перспективных транспортных маршрутов Каспийского региона обсудили участники сессии «Новая логистика и транспортные маршруты», прошедшей в рамках юбилейного ХV Веронского Евразийского экономического форума 28 октября в столице Азербайджана Баку.

Собравшиеся в Конгресс-Центре гости форума согласились с тем, что наиболее уязвимым участком международного торгово-экономического сотрудничества в условиях введённых против нашей страны санкций оказалась логистика.

Выступивший на сессии Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов отметил, что Азербайджан сегодня, благодаря огромной работе руководства и народа республики, превратился в один из важнейших в мире транспортных узлов. Через который проходит множество важных международных транспортных коридоров. Это и западный маршрут коридора «Север – Юг», и Транскаспийский международный транспортный маршрут, и ТрасЕКА (Европа – Кавказ – Азия), и маршрут Персидский залив – Чёрное море, и «Лазуритовый коридор». Но, как отметил первый вице-премьер, важно не число проходящих через республику маршрутов, а то, какие страны в них задействованы. В данном случае это, кроме непосредственно Азербайджана и России, ещё Китай, Монголия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Узбекистан, Иран, Грузия, Армения, Турция, страны Восточной Европы. Всё это делает формируемый в Азербайджанской республике транспортный узел центром глобальных цепочек поставок товаров.

Еще в самом начале форума Заместитель Председателя Правительства России Александр Оверчук отметил, что в сложившихся геополитических условиях Россия переориентируется с экономически-логистической модели «Запад – Восток» на модель «Север – Юг». Это подтвердил и Андрей Белоусов. По его словам, именно маршрут «Север – Юг» приобретает сегодня для России особое значение. В условиях, когда центры мировой активности смещаются в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива, именно маршрут «Север – Юг» получает огромный потенциал. В перспективе он может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу.

«Развитие этого коридора, - утверждает Первый вице-премьер, - сегодня в решающей мере зависит от взаимоотношений России и Азербайджана, а также от взаимоотношений наших стран с Ираном». По его словам, к 2030 году объём российских грузов, проходящих по коридору «Север – Юг» вырастет почти в два раза, с текущих 17 млн до 30 млн тонн. При этом, больше половины этого прироста возьмёт на себя проходящий через Азербайджан западный маршрут. Его проводная мощность должна подняться с текущих 9 млн до 15 млн тонн грузов.

«За 9 месяцев текущего года, - отметил Андрей Белоусов, - внешнеторговые перевозки между Россией и Азербайджаном железнодорожным транспортом составили более 5 млн тонн, что почти на 2 млн тонн или на 57 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. Таких темпов мировая экономика в сходных ситуациях не знает. Автомобильные перевозки между нашими странами за 6 месяцев составили 1,5 млн тонн, что на 1 млн тонн, или проще – в три раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Всё это свидетельствует о заложенном высоком потенциале транспортного коридора».

Андрей Белоусов выделил три основных направления развития коридора «Север – Юг». Это совершенствование железнодорожной инфраструктуры, синхронизация развития автодорожной инфраструктуры и пунктов пропуска через государственную границу и разработка комплекса мер по минимизации барьеров и обеспечению бесшовности перевозок. Основным подспорьем в достижении этих целей должны стать безопасность маршрута, высокая скорость прохождения и низкая стоимость.

Кроме того весьма перспективным представляется создание совместного оператора трёх стран – Россия – Азербайджан – Иран, который обеспечит сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических услуг на всём западном маршруте. «Всё остальное – инструменты», - добавил первый вице-премьер.

«Мир на наших глазах входит в новую эпоху, - отметил, заканчивая своё выступление, Андрей Белоусов. – Кто-то говорит о конце глобализации, но правильнее говорить о новом этапе становления многополярного мира. И в этих новых условиях регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать центром экономического роста и процветания. Уверен, что именно устойчивые транспортные, экономические и гуманитарные связи станут основой для этого процветания».