Горячая мамочка: Бывшая возлюбленная Павла Табакова эффектно обнажила грудь

Софья Синицина с дочкой Павла Табакова Мией. Фото: соцсети.

Павел Табаков стал отцом два года назад: актриса Софья Синицина родила ему дочку. И хотя влюбленные разошлись еще до рождения малышки, сын Олега Табакова старается заботиться о дочери и материально обеспечивает ее мать.

Софья же после рождения ребенка активно занялась карьерой и своей личной жизнью. Сейчас актриса снимается в Санкт-Петербурге в фильме, где сюжет разворачивается в 18 веке. Судя по снимкам, которые она публикует в соцсетях, 27-летняя артистка находится в поисках новой любви и не прочь лишний раз привлечь внимание мужчин.

На своей странице Синицина поделилась снимком топлесс. Актриса сделала селфи, стоя у зеркала. Стройная брюнетка обнажилась в ванной и решила снять эффектный кадр для соцсетей. В комментариях ее подписчики удивляются, как Павел мог расстаться с такой красавицей.

Софья Синицина взбудоражила поклонников снимком топлесс. Фото: соцсети.

Ранее Софья рассказывала, что их отношения с Павлом не были серьезными. Синицина говорила, что свою дочь Мию она назвала в честь аэропорта Майами, где они с Табаковым расстались. Актриса упомянула, что именно она стала инициатором их разрыва. О том, что их отношения закончены, Синицына объявила бойфренду в конце отпуска, который они вместе провели в Америке.

- Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен, - поделилась с поклонниками в своем блоге Синицына.

Хотя влюбленные разошлись еще до рождения малышки, сын Олега Табакова старается заботиться о дочери. Фото: соцсети.

Однако вскоре девушка узнала, что беременна. Павел не был готов строить с Синициной семью, поэтому их отношения не возобновились. Софья воспитывает Мию сама, но при этом поддерживает дружеские отношения с Табаковым.

Рождение дочери актеры долгое время держали в секрете. Даже мама Павла, актриса Марина Зудина узнала о внучке только после ее появления на свет.

- Для меня ее рождение было полной неожиданностью. Я узнала об этом уже после ее рождения, - рассказывала Зудина в интервью.

Поклонники удивляются, как Павел мог расстаться с такой красавицей. Фото: соцсети.

По словам знакомых, Павел снял для Софьи и дочки квартиру в центре Москвы и помогает им финансово. С Мией Табаков старается видеться регулярно и по мере возможности принимает участие в ее воспитании. У девочки есть няня, которая присматривает за малышкой, пока ее мама отлучается по своим делам.