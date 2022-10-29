Жизель Бюндхен и Том Брэди объявили о разводе

Жизель Бюндхен и Том Брэди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что супермодель Жизель Бюндхен и футболист Том Брэди разводятся, ходили уже несколько недель. Супруги разъехались по разным домам и сняли обручальные кольца. И вот теперь 42-летняя манекенщица и 45-летний спортсмен подтвердили, что они поставили точку в своем 13-летнем браке. В соцсетях супруги объявили о разводе.

В своем заявлении Брэди сообщил, что это было «трудное» и «болезненное» решение, к которому пара пришла после «долгих размышлений». Жизель же написала: «Разрыв брака никогда не бывает легким… мы отдалились друг от друга». Экс-супруги отметили, что собираются и дальше совместно воспитывать своих двоих детей.

Хотя они не говорят о причинах расставания, похоже, все случилось из-за решения Тома вернуться в спорт. Брэди - звезда американского футбола, профессиональный игрок, выступающий на позиции квотербека. Несколько лет подряд он входил в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира, зарабатывая по 30-40 миллионов долларов в год. Он выиграл семь кубков Супербоул и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. В феврале этого года Брэди объявил о завершении карьеры. Однако чуть позже, весной, спортсмен заявил о своем возвращении в НФЛ в составе своей прежней команды. Говорят, решение мужа здорово разозлило Бюндхен.

Жизель давно поставила карьеру на паузу. Последние годы она отказывается от многих проектов, посвящая себя семье и воспитанию детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизель давно поставила карьеру на паузу. Последние годы она отказывается от многих проектов, посвящая себя семье и воспитанию детей. Она жила в Бостоне, чтобы Том мог спокойно выступать за свою команду. Манекенщица рассчитывала, что Том выйдет на пенсию и будет больше времени проводить с ней и с детьми. Но футболист решил иначе. Теперь Жизель говорит, что настало ее время путешествовать. Она собирается заняться восточными духовными практиками и экологическими проектами.

Развод пары прошел достаточно быстро. Том и Жизель заключили в суде мировое соглашение. Хотя им есть что делить: на двоих они владеют состоянием в 730 миллионов долларов. Большую часть своих гонораров Жизель зарабатывала не съёмками, а другим бизнесом - выпуская под своей маркой одежду, обувь и нижнее белье. Кроме того, модель показала себя удачливой бизнесвумен, вкладывая заработанные средства в выгодные проекты и приумножая свои капиталы.

Супермодель и футболист объявили, что официально расторгли свой 13-летний брак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жизель и Том познакомились на рождественской вечеринке у общих друзей в 2007 году. Они практически сразу начали встречаться. Спустя год спортсмен сделал модели предложение, и в 2009-м влюбленные поженились. В браке них появились двое детей – 12-летний Бенджамен и 9-летняя Вивиан.