Шокирующая статистика: Каждый пятый американец психически нездоров

Проблемы ментального здоровья напрямую связаны с качеством медицинской помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно подсчетам организации Mental Health America, без малого 20% американцев имеют психические отклонения. Всего в стране насчитывается около 50 миллионов пациентов с подобными проблемами.

У каждого двадцатого гражданина (5%) отмечена тяжелая форма психического расстройства.

Примерно 8% взрослых жителей США заявили, что в прошлом году их психические проблемы были напрямую связаны с употреблением психоактивных веществ. Среди молодежи эта доля значительно выше.

Самым неблагополучным штатом страны в плане психических отклонений является штат Юта – здесь они зарегистрированы у 27% жителей. Меньше всего страдают данными расстройствами американцы, проживающие в южных штатах - Техасе, Флориде и на Гавайях – здесь доля отклонений доходит «всего лишь» до 17%.

Крепче всего психическое здоровье у жителей штата Нью-Джерси – тут выявлено 16% людей с отклонениями.

Примечательно, что проблемы ментального здоровья напрямую связаны с качеством медицинской помощи – чем она выше, тем меньше людей с отклонениями в психике зарегистрировано в штате.