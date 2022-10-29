У молодежи Германии самым популярным стало слово с сексуальным подтекстом

Издатели словаря немецкого языка Langenscheidt определяли, какое же слово популярно у молодежи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издатели словаря немецкого языка Langenscheidt провели традиционное голосование среди жителей Германии в возрасте 10-20 лет, чтобы определить молодежное слово года.

В этом году победило слово smash.

И если с английского это слово можно перевести как «разгромить» или «сокрушить», то в немецком молодежном сленге оно приобрело совершенно другое значение. У немецких тинейджеров smash употребляется в основном с сексуальным подтекстом и означает заинтересованность в другом человеке. Например, глагольная форма (smashen) означает желание пойти на свидание или «хотеть заняться сексом с кем-то определенным».

Следующим по важности молодежным словом в немецком языке стало определение bodenlos. В оригинале это слово переводится как «бездонный», но в молодежном сленге употребляется как раз в значении «дно» или «предел, ниже которого некуда падать». По сути, совершенно эквивалентно русскому определению. Хотя у нас еще есть и еще одна градация, недоступная немцам – «днище».

Третье место заняло слово macher, которым называют человека, действующего правильно без особых раздумий, то есть эдакий «человек дела» или «красавчик», который быстро пришел на помощь кому-либо.