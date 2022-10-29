Американец снял сотни видео, на которых изображал себя мертвым, и добился успеха

Джош Нэлли очень любит сниматься, но не готов говорить или что-либо делать на камеру Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Джош Нэлли из американского штата Кентукки выложил в TikTok более 300 коротких роликов, в которых изображал труп – в разных позах и на разных фонах.

После года стараний мужчина получил приглашение из компании CBS поучаствовать в съемках сериала.

В собственных видео Джош лежит на траве, на земле, на полу дома или сидит, привалившись к стене – он изображает свой собственный труп.

Джош говорит, что очень любит сниматься, но не готов говорить или что-либо делать на камеру. Зато, считает американец, он может очень убедительно сыграть труп. И, по его мнению, в последнее время ему удается это все лучше и лучше.

После года стараний мужчина получил приглашение из компании CBS поучаствовать в съемках сериала

– Мне не нравится говорить на камеру, но я могу лежать и вести себя так, будто я мертв, довольно легко. Сняв более 300 таких видео, я играл все лучше и лучше. Сначала многие могли видеть, как я дышу, или поддельная кровь выглядела очень плохо. Я избавился от использования крови и стал лучше задерживать дыхание, – рассказал мужчина.

Радости Джоша не было предела, когда он получил приглашение от продюсеров сериала из компании CBS, которые предложили ему поучаствовать в съемках. Естественно, ему досталась роль трупа.

Свою сцену 42-летний мужчина сыграл с воодушевлением, правда, с первого раза снять не получилось, поскольку он забыл выключить телефон, который зазвонил в самое неподходящее время.

Теперь Джош продолжает снимать ролики, но уже не просто так, а рекламируя скорый выход сериала, в котором ему досталась вожделенная роль.