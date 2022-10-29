Остались считанные часы: Гавайи может уничтожить извержение вулкана

Вулкан Мауна-Лоа занимает более 50% Большого острова Фото: EAST NEWS

Власти Гавайев предупредили о возможности извержения вулкана Мауна-Лоа, который занимает более 50% Большого острова. Ученые предупреждают – в случае извержения всего через несколько часов лава доберется до ближайших домов.

Последняя активность Мауна-Лоа была зафиксирована в 1984 году, и ученые считают, что на сегодняшний день вероятность извержения очень высока, хотя и не является стопроцентной.

Тем не менее, власти штата сочли необходимым предупредить жителей о возможном катаклизме и порекомендовали всем приготовить «тревожные сумки» с документами, одеждой и запасом провизии. А также отработать планы воссоединения с родными, если придется покидать свои дома в большой спешке.

Тревогу вызывает и тот факт, что за последние десятилетия численность жителей острова увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет не менее 200 тысяч человек.

– Не надо паниковать, но вы должны знать, что живете на склонах Мауна-Лоа и существует вероятность лавовой катастрофы, – сказал администратор гражданской обороны округа Гавайи Талмадж Магно.

По словам ученых, начиная с середины сентября количество землетрясений на вершине горы, возвышающейся над уровнем моря более чем на 4000 метров, заметно выросло и доходит до полусотни в день, что является крайне тревожным признаком.