Британку, приютившую беженку из Украины, объявили рабовладелицей

Причиной скандала стала грязная посуда Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жительница Великобритании, 42-летяя Ханна Дебенхэм обратилась к соотечественникам с призывом «дважды подумать прежде, чем открывать двери своих домов для беженцев из Украины».

Последние два месяца для Ханны были тяжелыми: все это время она находилась под следствием по обвинению в рабовладении. Ханну и ее мужа неоднократно допрашивали. Это время она назвала худшим в своей жизни.

Все началось с того, что Ханна и ее муж решили приютить у себя дома молодую беженку из Украины. 30-летняя женщина не только жила в их доме бесплатно, но и получала деньги за то, что 2-3 раза в неделю оставалась в качестве няни с одной из дочерей Дебенхэмов.

Украинка прибыла не одна, а со своей 10-летней дочерью. Британцы помогали им, чем могли – ходили с ними по офисам социальных служб, банкам, школам, брали с собой на пикники.

Поначалу отношения складывались прекрасно, но уже через пару недель украинка освоилась в доме настолько, что перестала соблюдать минимальные нормы приличия – оставляла за собой горы грязной посуды, не убиралась, разбрасывала мусор.

Конфликт начался после того, как беженка устроила скандал - хозяйка дома отказалась везти ее на своей машине на какую-то встречу. Затем Ханна аккуратно напомнила беженке о правилах поведения в чужом доме.

Украинка затаилась, а через несколько дней сообщила, что съезжает.

Ханна в этот момент была на работе. После того, как она повесила трубку, к ней нагрянули полицейские. Стражи порядка сообщили, что ее обвиняют «в современном рабовладении».

В своем заявлении украинка написала, что Дебенхэмы только и делали, что заставляли ее «работать, присматривать за детьми и убираться в доме бесплатно, под прикрытием помощи украинским беженцам».

После долгого следствия полиция закрыла дела ввиду отсутствия доказательств.