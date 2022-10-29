Картину голландского художника Пита Мондриана 75 лет вешали вверх ногами

Ошибку обнаружила искусствовед Сюзан Мейер-Бозе Фото: REUTERS

Голландский художник-абстракционист Пит Мондриан считается одним из отцов абстрактной живописи наряду с Казимиром Малевичем и Василием Кандинским.

Картина New York City I, хранящаяся в одном из музеев немецкого Дюссельдорфа, была написана им в 1942 году и с тех пор много раз выставлялась в ведущих музеях мира.

Питер Корнелис (Пит) Мондриан - один из основоположников абстрактной живописи. Фото: wikipedia.org/автопортрет 1918 года

Как утверждал сам создатель, на холсте изображен «мегаполис в виде живого и динамичного ритма цветных полос, занимающих в радикально редуцированном художественном языке, основанном на геометрической форме, свои места».

Искусствоведы с этим соглашались, посетители музеев тоже. И, как выяснились, зря: дело в том, что три четверти века эта картина выставлялась неправильно. А именно – вверх ногами.

Десятки лет никто не замечал подвоха Фото: REUTERS

Ошибку обнаружила искусствовед Сюзан Мейер-Бозе.

- Сужение сетки должно быть наверху, как в ночном небе. – объяснила она.

Мейер-Бозе также нашла фотографию, на которой запечатлена эта работа, еще не сошедшая с мольберта Мондриана. Камера запечатлела – какой край у нее задумывался абстракционистом как верхний.

Слева - такой картину привыкли видеть, справа - такой она должна быть по задумке автора. Фото: музея Kunstsammlung в Дюссельдорфе

Пока холст решили не перевешивать. Причина – высокий риск его повреждения. А посетители музея претензий как не имели, так, похоже, и не будут иметь.