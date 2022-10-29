Соратники Зеленского сходят с ума: в Киеве призвали "мировое сообщество" ударить по Ирану и Китаю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Укро-персидские войны, о которых альтернативно одаренные историки Незалежной писали в целях одебиливания украинских школьников и все нации, могут стать реальностью. И уже не в древние времена, а в наши дни.

Советник главы Офиса президента Украины Миша Подоляк призвал "международную общественность" уничтожить в Иране заводы, которые производят беспилотники. Именно так, прямым текстом.

- В Иране есть четыре завода, и международное сообщество должно принять решение для того, чтобы эти заводы уничтожить. Это важно, - заявил Подоляк, пышаясь собственной крутостью.

И он такой не один. В эфире канала "FreeДом" полковник ВСУ в запасе, летчик-испытатель Роман Свитан призвал атаковать заводы в Иране и Китае, потому что, по его словам, там могут производить оружие или компоненты к нему, используемые затем российской армией. Причем, только Ираном полковник со сбитыми набок мозгами предлагает не ограничиваться, а замахнулся на такое, что, наверное, у самого голова закружилась.

- Ракеты и беспилотники нужно пытаться уничтожить на земле противника или в местах их производства. Вплоть до того, что если это иранские "Шахиды", то нужно взрывать иранские заводы по производству "Шахидов" и дальше по цепочке. Если это китайские платы, то значит надо заходить в Китай и искать там заводы, которые производят эти платы, - заявил этот отставной вояка.

То есть речь не только об украино-иранских битвах, но и о войне с Китаем? Ну как же, недавно ведь делегация Верховной рады Украины побывала на Тайване и объявила Киев и Тайбэй союзниками.

Это реально смешно. Но и очень грустно, поскольку украинские неадекваты окончательно потеряли чувство реальности.

Если Зеленский, несмотря на весь свой угар, в котором он несет всяческий бред, еще сохраняет какие-то остатки разума в международных отношениях, то даже ближайшие его соратники разыгрались не на шутку.

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба (это фамилия такая) позвонил иранскому коллеге Хоссейну Амиру Абдоллахиану и потребовал прекратить поставки России оружия, которое применяется для разрушения критической инфраструктуры. Тот ответил, что позиция Тегерана остается неизменной – не поставлять вооружения ни одной из сторон военного конфликта – и посоветовал Киеву, как это сейчас практикуется у всех здравомыслящих людей, сесть за стол переговоров. В этот момент Кулеба моментально оглохла. Разговор закончился, как и следовало ожидать, ничем.

- Мы готовимся к тому, что российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам – в Иране. Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности, - объявил Зеленский и пообещал, сфотографировавшись на фоне якобы сбитого в Киеве этого беспилотника. – "Шахиды" будут падать и впредь.

Конечно, фотография вызывает много вопросов. Зеленский на ней предстает каким-то трехметровым (не меньше) гигантом при росте 168 см., потому что он идентичен размерам беспилотника, имеющего в длину 3,5 метра, а размах крыла 2,5 метра. И это при том, что сам Зеленский стоит на фото позади беспилотника. Что тут скажешь, у каждого свои комплексы. И это не про ПВО и БПЛА, а про психические отклонения. Да и тени на фото у Зеленского и "Шахида" падают почему-то в разные стороны. Так что ни разу не монтаж, да. Но вот насчет обещания президента (пока еще) Украины можно сказать, что оно будет выполнено на 100%.

Потому что эти беспилотники не сбрасывают бомбы и не запускают ракеты. Они относятся к той категории БПЛА-камикадзе, которые сами являются ударным средством. И падать (пикировать) они обязаны, чтобы поразить наземную цель. Такое у них полетное задание.

Прав Зеленский, и украинцам надо бы к нему прислушаться. "Шахиды", Герани" и куча других беспилотников-боеприпасов будут падать. И в большом количестве. Чтобы поразить заданные цели.

И это обещание Зеленского, наверное, чуть ли не единственное слово правды, которое он сказал за последний год.