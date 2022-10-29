В Швеции поймали «похитителя дорожных камер для русских беспилотников»

В краже камер в Швеции привычно обвинили злых русских Фото: Иван МАКЕЕВ

Швеция периодически радует западного обывателя. Сначала, конечно, пугает, а потом радует, да так, что у обывателя гора с плеч при падении разбивается вдребезги. Сколько лет шведы пугали остальной Запад и себя русскими подлодками, которые у берегов их королевства издавали странные звуки? Пятнадцать. А недавно выяснилось, что это вовсе и не русские, и не подводные лодки, а косяки их местной селедки, выпускающие газы в воде.

Но горячие шведские патриоты не успокоились. 22 октября шведское издание «Афтонбладет» опубликовало статью, что злые русские украли с автомобильных дорог Швеции свыше ста камер наблюдения со встроенными аппаратами Canon, которые наверняка устанавливают на свои дроны для войны с Украиной. Назывались даже конкретные БПЛА, на которых якобы используются аналогичные камеры - "Орлан-10". Новость подхватили и растиражировали влиятельные на Западе издания The Times, Daily Express и New York Times. Помимо, естественно, украинских изданий и ресурсов, которые обрадовались поводу обвинить россиян в мародерстве, поскольку тема "унитазов, стиралок и микроволновок" зашла в Незалежной только самым тупым.

Никого не натолкнули на сомнения те обстоятельства, что в камерах дорожного наблюдения используются не видеокамеры Canon, а фотоаппараты Nikon, а в них нет функции съемки видео, а только лишь фото, что делает данный аппарат совершенно бесполезным для беспилотников. Или что якобы дефицитные камеры можно спокойно приобрести в России. Зачем здравый смысл и логика, если они мешают обвинить русских? Да низачем. Тем более, если глава Еврокомиссии гинеколог Урсула фон дер Ляйен публично объявила, что "чипы из стиральных машин и микроволновок русские ставят на свои дроны", для чего и "вывозят бытовую технику" из Незалежной. И этот фейк прокатил на Западе. Так чего тогда заморачиваться.

Но тут у фейкометчиков случился обломчик. Шведские полицейские поймали воришку. Им оказался 20-летний швед, который просто очень любил гонять с превышением скорости везде, где можно и нельзя. Например, однажды камера зафиксировала его на скорости в 135 км/ч там, где разрешено ехать не быстрее 80 км\ч. Многократные штрафы разозлили этого парня, который таким способом решил отомстит.

Что интересно, его фамилия не Петров и не Боширов, сам он, как и его родители – потомственные шведы, никаких родственников В России и связей с ней не имеют и даже ни разу не посещали нашу страну. В общем, как в анекдоте, не миллион в лотерею выиграл, а три рубля в домино проиграл.

Обо всем этом сообщило местное издание Samnytt. Но, как вы понимаете, это не так интересно, как рисовать пукающую селедку подводным ядерным ракетоносцем и "злых русских мародеров", покушающихся на дорожную безопасность Швеции. И потому, как и следовало ожидать, ни «Афтонбладет», ни The Times, Daily Express и New York Times о том, что стало причиной воровства камер наблюдения, и кто в действительности их крал, не сообщили. Ни слова. К чему разочаровывать публику. И чем тогда ее пугать?