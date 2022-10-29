Татьяну Доронину выселили из элитного санатория в геронтологический центр

Татьяна Васильевна верит, что в центре её поставят на ноги Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

О том, что 89-летнюю Татьяну Доронину поместили в пансионат для пожилых людей (читай, дом престарелых) недавно рассказал писатель Юрий Поляков. То ли искренне беспокоясь о судьбе народной артистки, которую он называет национальным достоянием. То ли желая насолить нынешнему директору МХАТа Владимиру Кехману (это он Доронину в пансионат отправил), за то, что сняли пьесы Полякова с репертуара. В любом случае, новость шокировала: народная артистка СССР, «национальное достояние», Президент МХАТа и вдруг в богадельне. Как так случилось? Еще недавно Татьяна Васильевна проживала в клиническом санатории «Барвиха» Управления делами Президента РФ.

Действительно, Доронина в течение двух с половиной лет жила припеваючи в элитном санатории в сосновом бору. Удовольствие, мягко говоря, не дешевое. Простые люди там не отдыхают. Как рассказала нам сотрудница санатория, проживание в трехкомнатном люксе (с питанием и санаторным лечением) поначалу обходилось актрисе почти в 900 тысяч рублей в месяц (!). Но потом она переехала в двухкомнатный номер, что стало дешевле (700-750 тысяч).

Платила Доронина из своего кармана. У неё приличная пенсия. С доплатами набегает более 80 тысяч рублей. Плюс зарплата Президента МХАТ им.Горького. По официальной информации актриса получает полмиллиона рублей ежемесячно.

При грубом подсчете получается: за два с половиной года, она заплатила цену, примерно равную трехкомнатной квартире в центре Москвы. За эти деньги ее кормили с золотой ложки черной икрой? Нет. Питанием хорошее, но обычное. И уход, по ее представлению, слишком стандартный: пришел терапевт - померил давление. Пришла медсестра – раздала таблетки и градусники. Ничего особенного, а Татьяне Васильевне требовалось внимание, которое персонал уделить ей не мог. Не предусмотрено должностными обязанностями.

В феврале актриса заболела ковидом. Владимир Кехман устроил ее в Центральную клиническую больницу. Доронина находилась там примерно в то же время, что и Владимир Жириновский. И после выздоровления вернулась в Барвиху. Но ковид отразился на ее самочувствии: ноги стали ходить хуже. Она требовала еще большего внимания. Вариант с сиделкой не устраивал. Да и деньги немалые: пришлось бы платить не только сиделке, но и оплачивать ей отдельный номер. Доронина терпеть в своем номере постороннего не желала. И с ней ужиться невозможно. Все ее капризы и прихоти с новой силой обрушились на персонал. И медсестры не выдержали, взбунтовались. Как нам рассказали в санатории, двадцать человек написали почти ультимативное письмо директору. Либо Доронина, либо мы.

В июле Татьяну Васильевну из «Барвихи» выселили. Слава богу, что к этому времени Кехман, через Александра Калягина (председатель СТД), через мэра Сергея Собянина, нашел альтернативу для народной артистки. Можно как угодно относиться к Кехману, но он действительно с большим пиететом относится к Татьяне Васильевне.

Из Барвихи ее перевезли в геронтологический центр на Юго-Западе. Там у нее тоже двухкомнатный номер с небольшой кухонькой. Обстановка не такая роскошная как была в элитном санатории. Но чистенько, аккуратно. За ней ухаживают несколько медсестер, врачи, в том числе узкопрофильные. Делают массаж, восстановительные процедуры по израильской технологии. Говорят, в этом центре ставят на ноги даже тех пациентов, которые туда приезжают в инвалидной коляске. Пребывание стоит около 200 тысяч в месяц. Назвать этот центр домом престарелых язык не поворачивается. И надо понимать: любое заведение (какой бы там ни был уход и питание), где проживают подопечные 80+, всегда будет напоминать богадельню.

Татьяна Васильевна верит, что в центре её поставят на ноги. Даже вынашивает смелые планы к открытию театра после ремонта выйти на сцену.