В Британии всплеск заболеваемости опасным для детей вирусом: есть ли риск проникновения болезни в Россию

Чем младше ребенок, тем быстрее могут развиваться осложнения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В осенний сезон и без ставшего уже привычным коронавируса хватает стандартных осенне-зимних болячек. Как пишет английский таблоид The Sun, в Великобритании за прошедшую неделю число малышей до 2 лет, заболевших РС-вирусом выросло на 18,5%. Врачи всерьез озабочены таким ростом инфекций среди младенцев, тем более, что РС-вирус опасен именно малышам, вызывая у них бронхиолиты. И чем младше ребенок, тем быстрее могут развиваться осложнения. В зоне риска недоношенные малыши, с хроническими заболеваниями, пороками сердца.

Специалисты британской Национальной службы здравоохранения (NHS) говорят: «В Великобритании бронхиолитом заболевает примерно каждый третий ребенок в первый год жизни. Чаще всего он поражает детей в возрасте от трех до шести месяцев. К двум годам РС-вирусом заражаются почти все младенцы, примерно половина из них получают бронхиолит».

Хотя сам по себе вирус относится к разряду сезонных и к пяти годам им обязательно переболеют все дети. Тем не менее врачи просят не игнорировать важные признаки того, что у младенца до года проблемы с легкими. Обратитесь к врачу, если:

1. У ребенка изменилось поведение, он стал более вялым, больше спит и меньше ест, много плачет.

2. Если больше суток держится температура выше 38С

3. Если подгузник за последние 12 часов оставался сухим.

Срочно вызывайте «скорую»:

1. Вы не можете разбудить ребенка. Или после пробуждения он опять сразу засыпает.

2. У него посинели губы, язык и кончики пальцев.

3. Дыхание свистящее и поверхностное или с длительными перерывами.

А КАК У НАС

По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, чаще всего среди всех циркулирующих вирусов ОРВИ (не считая ковида), сейчас диагностируется риновирус. На втором месте по выявляемости аденовирусы, далее парагрипп и РС-вирусы.

- Не могу сказать, что эта картина какая-то нетипичная, обычно каждый сезон мы именно это и наблюдаем, - говорит к.м.н., врач-педиатр, главврач столичной клиники Евгений Тимаков. - Помимо этих основных четырех вирусов еще в сезонном «коктейле» бокавирусы, метапневмовирусы и другие, не говоря уж про коронавирус. Не вижу причин волноваться, если в Европе РС-вирусы поразили на 5-15 процентов больше детей: после коронавируса мы такую ситуацию будем наблюдать ближайшие несколько лет. Обычно в стандартные осенне-зимние сезоны картина заболеваемости меняется постоянно, в один месяц больше риновирусов, в другой превалирует аденовирус и так далее. Но, конечно, это не значит, что к инфекциям нужно относиться пренебрежительно. Тот же РС-вирус может вызывать серьезные поражения легких, в частности бронхиолиты (по данным The Sun, сейчас они отмечаются у половины детей, которые попадали с РС-инфекций в больницы, - прим. Ред.). Бронхиолит — это воспаление мелких бронхов, часто весьма серьезное, когда детям требуется госпитализация, кислородотерапия. А при присоединении пневмонии и лечение антибиотиками, поскольку инфекция способна давать достаточно серьезные бактериальные осложнения, те же отиты и гаймориты.

В основном РС-вирус опасен для детей до 5 лет, иммунитет к нему вырабатывается не стойкий, но все же дети старшего возраста переносят его намного легче, чем малыши. У взрослых РС-вирус вызывает легкие простудные симптомы. Самые распространенные симптомы: головная боль, слабость, насморк, невысокий подъем температуры (в пределах 37-37,5ºС). У малышей при тяжело течении болезни может развиваться сухой приступообразный кашель.

«Заболевание может продолжаться до нескольких месяцев, - предупреждает доктор Тимаков. - Специфических мер профилактики (то есть прививок и специальных противовирусных препаратов — прим. Ред.) для детей старшего возраста не существует, а вот новорожденным из групп риска и недоношенным от РС-инфекции профилактику проводят заранее, ведь для этот вирус жизненно опасен. Не стоит забывать, что для укрепления неспецифического иммунитета помогают закаливание, здоровое питание, качественный сон и умеренные физнагрузки».

КСТАТИ

Как ковид повлиял на сезонную заболеваемость

Мы уже говорили, что ковид в предыдущие два года «заставил» наш иммунитет забыть о других вирусах, поэтому сейчас мы по сути заново привыкаем к ранее привычным вирусам. Это же подтверждает и доктор Тимаков:

- Пандемия повлияла на то, что мы мало общались, не было контактов с другими людьми, а значит и другими вирусами. Если человек не встречается с другими инфекциями, перестает тренироваться его специфический иммунитет, а изоляция снизила и врожденный иммунитет, называемый неспецифическим. И наша система интерфероногенеза (то есть система выработки интерферонов, которые тоже принимают активное участие в защите от болезнетворных бактерий и вирусов. - прим. Ред.) тоже по сути ушла в неактивное состояние. Снижается мукозальный иммунитет (барьеры слизистой носа и горла). Почти не работают специальные рецепторы на клетках, которые хватают и обезвреживают вирусы. Конечно, все это никак не может повлиять на сезонную циркуляцию вирусов, они были есть и будут. Но влияет на количество заболевших и тяжесть заболеваний различными ОРВИ. И если вы замечаете, что стали болеть чаще и дольше, то знайте — иммунная система учиться заново привыкать к миру вирусов.